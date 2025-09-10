Rușii susțin că nu există dovezi care să arate că dronele din Polonia le aparțin: „Considerăm acuzaţiile neîntemeiate”

Polonia nu a prezentat nicio dovadă care să demonstreze că dronele doborâte în țară erau de origine rusă, a declarat însărcinatul cu afaceri al Moscovei în Polonia, Andrei Ordaș.

Autoritățile de la Moscova au susținut că Polonia nu a prezentat nicio dovadă care să arate că dronele doborâte în țară erau de origine rusă, potrivit Sky News.

Însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaș, a spus, într-un articol publicat de agenția de presă de stat RIA Novosti, că a fost convocat de Ministerul polonez de Externe în urma incidentului.

„Considerăm acuzaţiile neîntemeiate. Nu a fost adusă nicio dovadă că dronele sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaş.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață, 10 septebrie, că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian. În urma incidentului, patru aeroporturi au fost închise, iar avioane de luptă poloneze și aliate au fost ridicate de la sol.

Autoritățile transmit că a fost o încălcare fără precedent a spațiului aerian și că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor

În fața deputaților din parlament, premierul polonez Donald Tusk a declarat: „Nu există nicio îndoială că această provocare este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare”.

Tusk a afirmat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice o problemă în fața Consiliului Nord-Atlantic (principalul organism decizional politic al NATO).