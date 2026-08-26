 Tensiuni între București și Moscova. Reprezentanta României în capitala rusă este convocată de urgență să dea explicații | adevarul.ro
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Tensiuni între București și Moscova. Reprezentanta României în capitala rusă este convocată de urgență să dea explicații

Război în Ucraina
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Liliana Burda, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, a fost convocată joi, 27 august, la Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova. Convocarea are loc pe fondul deteriorării relațiilor diplomatice dintre București și Moscova și a numeroaselor incidente cu drone din ultimul timp. 

Sunt tensiuni între București și Moscova.
Sunt tensiuni între București și Moscova. Foto: Shutterstock

Informația a fost transmisă agenției ruse de presă TASS de reprezentanții diplomației ruse.

„Însărcinata cu afacerile României a fost convocată mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei”, au precizat oficialii ruși, fără să ofere detalii despre motivul convocării.

„Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al României, într-un comunicat de presă.  

Convocarea are loc pe fondul deteriorării relațiilor diplomatice dintre București și Moscova. La sfârșitul lunii iulie, Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat că un membru al misiunii diplomatice ruse de la București va fi declarat persona non grata și va trebui să părăsească teritoriul României.

Tot atunci, autoritățile române au anunțat că reprezentantul diplomatic al României la Moscova va fi rechemat în țară pentru consultări.

Deciziile au venit după ce Armata Română a doborât trei drone despre care autoritățile au susținut că erau de proveniență rusească.

Moscova a reacționat atunci și a anunțat că nu își va rechema ambasadorul din România pentru consultări. În schimb, Rusia a avertizat că expulzarea unui diplomat rus de către București va primi un „răspuns adecvat”.

Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus de Externe, declara la acel moment că Moscova analizează măsurile adoptate de România și va răspunde în consecință.

Convocarea Lilianei Burda la Ministerul rus de Externe reprezintă o nouă etapă în schimbul de măsuri diplomatice dintre cele două țări, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina și de incidentele privind dronele rusești în apropierea teritoriului României.

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