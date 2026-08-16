 Atac rusesc cu rachete și drone asupra Ucrainei. Un mort și șase răniți la Krivoi Rog, incendii în Kiev | adevarul.ro
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Atac rusesc cu rachete și drone asupra Ucrainei. Un mort și șase răniți la Krivoi Rog, incendii în Kiev

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Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac combinat cu rachete balistice și drone asupra mai multor regiuni din Ucraina. Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte șase au fost rănite în orașul Krivoi Rog, potrivit autorităților regionale.

Capitala Ucrainei a fost atacata de mai multe de la începutul războiului. FOTO arhivă EPA EFE
Capitala Ucrainei a fost atacata de mai multe de la începutul războiului. FOTO arhivă EPA EFE

Șeful administrației regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganza, a anunțat că forțele ruse au lovit obiective industriale din Krivoi Rog, provocând incendii, relatează Ukrainska Pravda, citată de News.ro.

Inițial, autoritățile au raportat un singur rănit, însă bilanțul a fost ulterior actualizat la un mort și șase răniți.

Atacul rusesc a vizat și alte localități din Ucraina, printre care Kiev, Kamensk și Kremenciuk, în cadrul unei operațiuni aeriene desfășurate cu rachete balistice și drone.

În capitala țării, Kiev, explozii au fost auzite după ora locală 02:47, iar în districtele Obolonski și Holosiivski au izbucnit incendii.

Primarul Vitali Kliciko a transmis că fragmente căzute în urma atacului au provocat incendii la două clădiri nerezidențiale din Obolonski, unde au fost cuprinse de flăcări și mai multe autoturisme. Un alt incendiu a fost raportat într-o zonă cu clădiri nerezidențiale din Holosiivski.

Potrivit Administrației Municipale Kiev, la ora 03:35 a fost confirmată rănirea unei persoane în urma atacului asupra capitalei ucrainene.

Echipele de intervenție s-au deplasat în zonele afectate pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor.

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