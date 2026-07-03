Video Cozi uriașe la benzinării în Rusia: șoferii primesc doar 20-30 de litri de combustibil. Reacția lui Putin

Rusia se confruntă cu o criză tot mai gravă a combustibilului, în urma atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra infrastructurii petroliere rusești, care au afectat o parte importantă a capacității de rafinare a țării.

Cozi de kilometri la benzinării au devenit o imagine obișnuită în numeroase regiuni ale Federației Ruse, inclusiv în capitala Moscova. Mulți șoferi sunt nevoiți să aștepte ore întregi pentru a alimenta, iar în unele zone stațiile de carburanți au rămas fără combustibil.

Atmosfera este una de îngrijorare și incertitudine în rândul populației.

„Sunt profund speriată de incertitudine și de lipsa unei înțelegeri clare asupra direcției în care se îndreaptă situația”, a declarat Irina, o locuitoare din Moscova aflată la coadă pentru a-și alimenta mașina, scrie aljazeera.

La rândul său, Igor, un alt locuitor al capitalei ruse, avertizează asupra efectelor economice pe care le-ar putea avea agravarea crizei.

„Cred că lucrurile pot scăpa de sub control dacă această criză determină închiderea unor industrii importante”, a spus acesta.

Cei doi au solicitat ca numele lor de familie să nu fie făcute publice.

Experții avertizează că scumpirea carburanților va duce inevitabil la majorarea costurilor de transport și, ulterior, la creșteri importante de prețuri pentru bunuri și servicii.

Stanislav Mitrakhovich, expert în cadrul Fondului Național pentru Securitate Energetică și profesor la Universitatea Financiară din Rusia, consideră că autoritățile au subestimat gravitatea situației.

„Criza este profundă, însă pentru mult timp autoritățile ruse au refuzat să o recunoască”, a declarat acesta.

Potrivit expertului, reacția întârziată a autorităților a contribuit la pierderea încrederii populației și la apariția cumpărăturilor de panică.

„Dovezile indirecte indică faptul că atacurile cu drone ucrainene au dezactivat aproximativ un sfert din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia. Cererea sezonieră a contribuit, de asemenea, la problemă. Criza a dus la creșterea prețurilor la combustibil și la penurii locale, deoarece unele regiuni pur și simplu nu au rafinării de petrol”, a explicat Mitrakhovich.

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Acesta a subliniat că situația este și mai dificilă în regiunile aflate în apropierea frontului.

„Măsurile de restricționare și raționalizare a vânzărilor de combustibil sunt aplicate acolo de mult timp”, a precizat expertul.

Pentru a limita efectele crizei, autoritățile ruse au introdus măsuri de raționalizare a carburanților. În multe regiuni, vânzările sunt limitate la 20-30 de litri pentru fiecare vehicul, iar alimentarea în recipiente sau canistre este interzisă.

Guvernul de la Moscova a interzis deja exporturile de benzină și combustibil pentru aviație și analizează în prezent posibilitatea suspendării exporturilor de motorină.

În paralel, autoritățile au relaxat temporar standardele privind calitatea carburanților, permițând comercializarea pe piața internă a unor produse de calitate inferioară.

În Crimeea aflată sub control rusesc a fost instituită stare de urgență, în timp ce autoritățile încearcă să prioritizeze aprovizionarea sectorului agricol înaintea sezonului de recoltare, pentru a evita afectarea producției alimentare.

Pentru a acoperi deficitul intern, Rusia a început să importe combustibil din state vecine, precum Belarus, dar și din Asia. Potrivit unor surse din industrie citate de Reuters, Moscova a importat deja între 60.000 și 80.000 de tone de benzină din India și intenționează să aducă lunar aproximativ 400.000 de tone din diverse țări.

Președintele Vladimir Putin a recunoscut existența problemelor, însă a susținut că situația rămâne sub control.

„Aceste atacuri asupra instalațiilor noastre creează cu siguranță probleme, este evident. În prezent observăm un anumit deficit, deși aș spune că nu este critic”, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin a afirmat că prioritatea autorităților este creșterea producției de sisteme de apărare antiaeriană și accelerarea lucrărilor de reparații la rafinăriile afectate.

„În primul rând, trebuie să creștem rapid și semnificativ producția sistemelor de apărare antiaeriană care sunt cele mai necesare. De asemenea, trebuie să continuăm să le îmbunătățim. Reparațiile la rafinării trebuie finalizate mai repede”, a spus președintele rus.

Ucraina încearcă să profite de vulnerabilitățile energetice ale Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a autorizat o campanie militară și de informații desfășurată pe parcursul a 40 de zile, cu scopul de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.