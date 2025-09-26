Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere a Rusiei au declanșat o criză a combustibililor care afectează direct armata Moscovei, a declarat comandantul suprem al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski.

„Capacitățile complexului militar-industrial al inamicului au fost reduse semnificativ; putem vedea acest lucru pe câmpul de luptă”, a spus Sîrski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit Kyiv Independent. El a subliniat că atacurile cu drone din cadrul campaniei DeepStrike au creat o adevărată criză de combustibil în Rusia.

„Este vorba despre o criză de combustibil în Rusia, care afectează în mod direct logistica și aprovizionarea armatei sale”, a adăugat comandantul.

85 de ținte lovite în două luni

Potrivit lui Sîrski, în mai puțin de două luni, armata ucraineană a reușit să lovească 85 de obiective importante pe teritoriul rus. Printre acestea se numără 33 de ținte militare - baze, depozite, aerodromuri și aeronave la sol, dar și 52 de instalații din complexul militar-industrial care produc arme, muniții, combustibil și drone.

„Eficacitatea DeepStrike a fost confirmată nu numai de noi, ci și apreciată de partenerii noștri”, a precizat el. „De aceea continuăm să construim și să extindem unitățile care efectuează DeepStrike”.

Impact asupra economiei de război a Kremlinului

Declarațiile lui Sîrski vin după valuri de atacuri cu drone asupra rafinăriilor și terminalelor petroliere din sudul și centrul Rusiei, în lunile august și septembrie. Acestea au redus producția de rafinare și au perturbat exporturile de combustibil, afectând și economia de război a Kremlinului.

Cotidianul rus Kommersant a relatat pe 24 septembrie că jumătate dintre benzinăriile din Crimeea ocupată și din Sevastopol au încetat să mai vândă benzină din cauza întreruperilor de aprovizionare. La rândul său, vicepremierul rus Aleksandr Novak a anunțat pe 25 septembrie că Moscova va extinde interdicția privind exporturile de benzină și a impus deja o interdicție asupra exporturilor de motorină pentru non-producători.

Dronele, cheia campaniei ucrainene

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat importanța dronelor în această campanie, menționând că Ucraina are capacitatea de a produce până la 8 milioane de drone pe an, dar nu dispune, deocamdată, de resursele financiare necesare pentru a atinge acest obiectiv.