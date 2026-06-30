Combustibilul de la benzinării a început să „distrugă” mașinile rușilor. Impactul asupra autovehiculelor din Rusia este „colosal”, în multe cazuri ducând la defectarea ireversibilă a motoarelor, pe fondul unei crize acute de carburant care afectează mai multe regiuni ale țării.

Problemele au apărut în contextul penuriei de combustibil, generată de loviturile asupra rafinăriilor petroliere, în urma cărora autoritățile ruse au decis să permită producerea de carburant conform standardului ecologic învechit Euro-3 și să ia în calcul revenirea chiar la Euro-2, pentru a acoperi cererea internă.

În paralel, pe rețelele sociale și forumurile auto din Rusia au apărut numeroase plângeri ale șoferilor care dețin mașini moderne, aceștia semnalând probleme serioase la motoare. De asemenea, au fost publicate zeci de înregistrări video în care proprietarii de mașini prezintă efectele utilizării combustibilului de calitate inferioară, relatează dialog.ua.

Mașinile se defectează din cauza sedimentelor de petrol după alimentarea cu combustibil la unele benzinării. Acestea pătrund în rezervorul de combustibil și blochează funcționarea vehiculului, a declarat un șofer.

Sursa video: X/@ZubastyCat

Defecțiuni majore la motoarele moderne

Potrivit informațiilor relatate în mediul online, automobilele moderne – în special modelele europene, japoneze și noile modele chinezești – sunt proiectate pentru utilizarea unui carburant de cel puțin standard Euro-5. Utilizarea unui combustibil inferior poate provoca efecte severe, printre care:

- Conținut ridicat de sulf, de până la zece ori mai mare decât în Euro-5, ceea ce duce la deteriorarea catalizatoarelor și a sistemelor de evacuare;

- Detonații și erori de funcționare, inclusiv aprinderea frecventă a martorului „Check Engine”, pierderi de putere și creșterea consumului de carburant;

- Uzură accelerată a componentelor, inclusiv degradarea garniturilor din cauciuc, înfundarea injectoarelor și reducerea duratei de viață a uleiului de motor.

În plus, în contextul deficitului de pe piață, au fost raportate cazuri de carburant diluat sau falsificat în mod artizanal la unele stații de alimentare, ceea ce ar agrava și mai mult situația tehnică a vehiculelor.

Probleme extinse în mai multe regiuni

Potrivit acelorași surse, dificultăți majore sunt semnalate în sudul Rusiei, în Crimeea, Siberia și în regiunile de graniță, unde locuitorii afirmă că inițial nu au înțeles amploarea crizei, dar ulterior au constatat efectele directe asupra vieții cotidiene și a transportului.