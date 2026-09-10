Cine antrenează armata lui Putin? Rusia ar apela la instructori occidentali pentru a-și pregăti trupele

Veterani ai Serviciului Special Aerian britanic (SAS) ar instrui cetățeni ruși pentru luptă în Ucraina, potrivit unei note de informații scurse către publicația The Telegraph.

Centrul Alfa-Metal oferă programe de pregătire pentru forțe speciale Foto: X@MarioNawfal

Evaluarea, întocmită pentru alianța de informații „Five Eyes", susține cu „un grad ridicat de certitudine" că veterani ai armatelor occidentale au fost angajați pentru a pregăti atât cetățeni ruși obișnuiți, cât și militari activi ai Federației Ruse.

The Telegraph a avut acces la o copie a notei, elaborată de Serviciul Australian de Informații Secrete (ASIS) pe baza unor interviuri cu doi foști militari din trupele speciale australiene și un rezervist activ. Aceștia au declarat că li s-a propus să devină instructori în tabere de antrenament din Bulgaria și Serbia, unde, potrivit acuzațiilor, ar fi fost pregătiți clienți ruși.

Potrivit notei, centrul de antrenament de luptă al companiei Alfa-Metal, situat la Mejdeni, în nordul Bulgariei, angajează instructori cu „experiență profesională diversă", inclusiv veterani ai SAS, ai regimentului australian de comando, ai poliției americane și ai forțelor speciale ale Marinei SUA (Navy SEALs).

Centrul Alfa-Metal oferă programe de pregătire pentru forțe speciale și cursuri avansate de instruire a lunetiștilor, la un preț de aproximativ 4.000 de euro de persoană. Clienții săi ar fi potențiali angajați ai companiilor militare private, agenți de pază și personal de securitate corporativă.

Nota susține însă că, și după invazia rusă din Ucraina din 2022, centrele private de antrenament din Europa au continuat să primească cetățeni ruși la cursuri, inclusiv unul de „luptă avansată la distanță apropiată". Veterani ai forțelor speciale intervievați în cadrul culegerii de informații despre centru au declarat că angajați actuali le-ar fi spus că instruirea cetățenilor ruși a continuat inclusiv în 2025 - la trei ani de la invazia la scară largă declanșată de Vladimir Putin. Foștii militari australieni au fost intervievați printr-un intermediar, a cărui identitate The Telegraph nu o dezvăluie din motive de securitate.

Pe site-ul Alfa-Metal, pe pagina dedicată instructorilor, apare o fotografie cu emblema SAS. Compania a publicat, de asemenea, pe LinkedIn, anunțuri prin care căuta veterani SAS pentru a lucra la centru. Anunțul, postat cu șase luni în urmă, căuta un „cetățean britanic" cu „experiență operațională solidă și experiență dovedită ca instructor". „Căutăm în prezent un instructor SAS experimentat care să se alăture echipei noastre", se arăta în anunț. „Dacă sunteți pasionat de instruire, profesionalism și ridicarea standardelor, am fi bucuroși să vă auzim."

Pe aceeași pagină a instructorilor pare să figureze și un veteran american care afirmă că a servit 12 ani în Comandamentul Operațiilor Speciale al Armatei SUA. Bărbatul, a cărui identitate nu este dezvăluită de The Telegraph, s-a prezentat drept specialist în combaterea terorismului, absolvent al programului de pregătire a rangerilor din armata SUA și al școlii de parașutism, cu instruire în operațiuni de junglă, supraveghere la distanță și pregătire de scafandru de luptă — cursuri specifice forțelor de operațiuni speciale.

Criza de personal a lui Putin

Potrivit estimărilor unor oficiali occidentali, Rusia a suferit pierderi uriașe pe câmpul de luptă din Ucraina - 1,4 milioane de militari morți și răniți, dintre care până la 500.000 de decese. Situația ar fi ajuns atât de gravă încât Moscova pierde lunar cu aproximativ 6.000 de militari mai mult decât reușește să recruteze, potrivit unor surse din serviciile de informații. Criza de personal ar fi pus presiune suplimentară pe sistemul rus de instruire militară, ceea ce i-ar fi determinat pe unii militari ruși să urmeze cursuri în afara țării, fie pentru a învăța să lupte, fie pentru a compensa lipsurile din pregătirea primită acasă.

Centrul de antrenament, promovat pe un site rusesc

Alfa-Metal pare a fi afiliată companiei Alfa Region, o firmă privată de securitate din Sankt Petersburg. Alfa Region promovează centrul de antrenament pe propriul site, menționând cursuri destinate angajaților companiilor militare private și instructori cu „experiență vastă în unități speciale și în poliția din Bulgaria, SUA, Rusia, Grecia, Israel și Ucraina".

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Alfa-Metal a declarat însă pentru The Telegraph că nu a angajat niciodată veterani SAS și nu are legături cu forțele speciale britanice. Un reprezentant al companiei a afirmat că, după invazia Rusiei în Ucraina, centrul nu a mai instruit niciun cetățean rus și nu a angajat niciodată foști militari SAS, calificând aceste acuzații drept „false".

Centrul a negat, de asemenea, orice legătură cu Alfa Region, explicând asemenea presupuneri prin „similitudinea denumirilor unor entități juridice independente". Totuși, după ce The Telegraph a semnalat o pagină de pe site-ul Alfa-Metal care menționa un „acord de parteneriat" cu Alfa Region, reprezentantul centrului a confirmat existența unor „contacte profesionale istorice" între cele două companii, precizând că Alfa-Metal a demarat o verificare a materialelor de marketing din arhivă pentru a corecta „conținutul învechit".

Potrivit The Telegraph, nota de informații privind pregătirea unor cetățeni ruși de către veterani occidentali ai forțelor speciale face în prezent obiectul unei anchete a ASIS din Australia. O sursă apropiată anchetei a precizat că rezultatele vor fi probabil transmise Marii Britanii și Statelor Unite prin rețeaua de informații „Five Eyes". Legislația britanică și cea australiană interzic foștilor militari din forțele speciale să folosească pregătirea primită în timpul serviciului pentru a sprijini un stat străin. The Telegraph nu a putut confirma în mod independent afirmațiile din nota de informații.

Mai multe surse din cadrul SAS au pus la îndoială informațiile

Mai multe surse din cadrul SAS au pus la îndoială informațiile potrivit cărora veterani ai unității de elită ar fi fost implicați în instruirea unor militari ruși, susținând că un astfel de gest ar contrazice valorile regimentului. O sursă de rang înalt din SAS a declarat că nu are cunoștință de niciun veteran al unității care să fi instruit ruși pentru luptă. „SAS este o comunitate mică, iar oamenii comunică între ei", a spus sursa. „Dacă cineva ar face asta, am ști. Dacă cineva chiar ar face-o, aș fi extrem de surprins și profund dezamăgit. Există aproximativ 5.000 de veterani SAS, dar se găsesc cu ușurință alți 25.000 de oameni care pretind că au servit în această unitate, pentru că sună bine într-un CV. Sunt foarte mulți mincinoși."

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Phil Campion, fost sergent-major în Regimentul 22 SAS, a declarat că „ar fi lipsit de etică ca militarii noștri să antreneze soldați care ar putea, în final, să lupte împotriva oamenilor noștri. Pentru asta, ar trebui să acționeze complet pe cont propriu sau doar pentru bani."

Colonelul SAS în rezervă David White a adăugat că veteranii forțelor speciale s-au orientat mereu spre „piața secundară" a consultanței militare, dar a spus că regimentul nu ar privi cu îngăduință pe cineva depistat că a ajutat la instruirea unor militari ruși. „Dacă aș primi câte o liră pentru fiecare persoană care spune că a servit în SAS, aș fi un om foarte bogat", a adăugat el. „Aproape întotdeauna nu este adevărat. Faptul că se prezintă drept foști membri SAS este, cel mai probabil, doar o afirmație."

Un reprezentant al Alfa-Metal a declarat că „Alfa-Metal respinge categoric afirmațiile potrivit cărora am fi folosit sau am folosi foști membri ai SAS britanic sau ai altor forțe speciale occidentale pentru a instrui cetățeni ruși sau persoane care intenționează să lupte în războiul din Ucraina de partea Rusiei. Această afirmație este falsă."

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a precizat că guvernul Marii Britanii nu comentează, în mod tradițional, aspecte legate de forțele speciale sau de informațiile britanice. „Avem o legislație strictă pentru combaterea activităților ostile ale statelor străine, iar Legea securității naționale oferă serviciilor noastre de informații și poliției instrumentele necesare pentru identificarea și neutralizarea amenințărilor."