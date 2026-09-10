Kim Jong Un le-a mulțumit soldaților nord-coreeni care luptă în Ucraina. Seulul avertizează asupra unei posibile noi trimiteri de trupe

Liderul nord-coreean Kim Jong Un le-a transmis „mulțumiri speciale” și și-a exprimat „respectul profund” față de comandanții și soldații armatei nord-coreene implicați în operațiuni militare în străinătate. Mesajul a fost transmis la Phenian, în contextul în care Coreea de Sud și Ucraina avertizează asupra unei posibile noi desfășurări de militari nord-coreeni în Rusia.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un Foto: Foto: EPA -EFE

Kim Jong Un a făcut declarațiile miercuri seara, în cadrul unei ceremonii organizate cu ocazia împlinirii a 78 de ani de la fondarea Coreei de Nord.

Potrivit agenției de stat KCNA, liderul de la Phenian a transmis „o mulțumire specială și a exprimat un respect profund pentru comandanții și soldații armatei noastre care participă la operațiuni militare în străinătate”.

Mesajul vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți oficiali de la Kiev au susținut în luna august că Phenianul și Moscova au decis trimiterea între 30.000 și 50.000 de militari nord-coreeni în Rusia.

Serviciile de informații militare sud-coreene au anunțat, de asemenea, că au detectat pregătiri pentru o nouă desfășurare de militari nord-coreeni, deși au apreciat că aceasta nu este iminentă, relatează en.yna.co.kr.

Afirmațiile au fost respinse de Phenian. Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean, a calificat drept „false” informațiile ucrainene privind trimiterea unor noi trupe în Rusia, într-un comunicat transmis la jumătatea lunii august.

Câte trupe nord-coreene se află în Rusia

Coreea de Sud estimează că Phenianul a trimis în Rusia, începând din octombrie 2024, aproximativ 15.000 de soldați, precum și peste 6.000 de ingineri și membri ai personalului de construcții. Seulul estimează că aproximativ 6.000 de militari nord-coreeni au fost uciși sau răniți.

Kievul susținea luna trecută că aproximativ 8.500 de militari nord-coreeni continuă să fie desfășurați în Rusia, în principal în regiunea Kursk.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat relațiile începând din 2024, după semnarea unui acord bilateral care include o clauză de apărare reciprocă în cazul unei agresiuni.

Autoritățile sud-coreene susțin că Phenianul a furnizat Rusiei arme și echipamente militare în schimbul sprijinului economic și al transferului de tehnologii în domeniul apărării.