 Planul secret al Rusiei, descoperit în apele NATO. Submarinele Moscovei testau o armă capabilă să saboteze cablurile submarine | adevarul.ro
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Claudiu Manda, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13:00

Planul secret al Rusiei, descoperit în apele NATO. Submarinele Moscovei testau o armă capabilă să saboteze cablurile submarine

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Aliații NATO au dejucat o operațiune secretă a Rusiei în apele arctice, după ce submarine și submersibile rusești au fost surprinse în timp ce se antrenau pentru utilizarea unei arme capabile să distrugă sau să dezactiveze cabluri submarine esențiale pentru internet și tranzacțiile financiare. 

Submarin rusesc
Submarin rusesc Foto: Foto: arhivă, adevărul

Operațiunea s-a desfășurat în apropierea arhipelagului Svalbard și ar fi fost coordonată de GUGI, direcția rusă responsabilă de operațiunile de război subacvatic. Potrivit a doi oficiali occidentali citați de Reuters, submersibilele de mare adâncime au fost folosite pentru a simula desfășurarea unei tehnologii sofisticate și distructive.

Marea Britanie, Norvegia și Statele Unite au urmărit navele rusești și le-au confruntat în larg. În urma intervenției aliaților, vasele au fost împiedicate să-și ducă exercițiul la final și au părăsit în cele din urmă zona. 

Operațiunea este considerată deosebit de sensibilă deoarece în apropierea Svalbardului se află două cabluri submarine de fibră optică, fiecare cu o lungime de aproximativ 1.400 de kilometri. Acestea leagă arhipelagul de Norvegia continentală și se află la adâncimi de până la 2.700 de metri.

Cablurile transportă cantități uriașe de date colectate de sateliți și transmise către stația terestră SvalSat, cea mai mare stație de acest tip din lume, care face parte din rețeaua NASA Near Space Network.

Cablurile submarine reprezintă o infrastructură critică pentru internetul global și pentru sistemul financiar internațional. Unele nu sunt mai groase decât un furtun de grădină, însă avarierea lor poate afecta comunicațiile și schimburile de date pe distanțe foarte mari.

SUA se teme că Rusia ar putea testa Articolul 5

Dezvăluirea operațiunii vine într-un moment în care serviciile occidentale de informații sunt tot mai preocupate de intensificarea acțiunilor de sabotaj atribuite Rusiei în Europa.

Trei oficiali americani au declarat că unii analiști din serviciile de informații sunt tot mai îngrijorați că Moscova ar putea încerca să testeze angajamentul NATO față de Articolul 5, clauza de apărare colectivă a Alianței.

Într-un eventual conflict cu NATO, atacarea infrastructurii submarine ar putea reprezenta una dintre metodele prin care Rusia ar încerca să provoace pagube fără o confruntare militară directă, susțin oficialii occidentali citați de Reuters.

Marea Britanie și Norvegia au anunțat încă din aprilie că au descoperit o operațiune rusească clandestină în apele arctice. Până acum însă nu fuseseră făcute publice informațiile privind noua armă, locul exact al operațiunii și participarea Statelor Unite.

Rusia neagă acuzațiile

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile. Kremlinul a negat în mod constant că Rusia desfășoară operațiuni de sabotaj în statele NATO sau că pregătește o confruntare cu Alianța.

Oficialii occidentali susțin însă că acțiunile Rusiei împotriva infrastructurii europene s-au intensificat în ultimele luni, în timp ce situația de pe frontul din Ucraina a rămas în mare parte statică.

Polonia, Lituania și România au raportat sau confirmat în ultimele luni diverse încălcări ale spațiului lor aerian. În Germania, o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, în august, a determinat autoritățile să adopte noi măsuri împotriva Rusiei.

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