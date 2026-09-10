Trump ar putea extinde rolul șefului CIA, John Ratcliffe, în negocierile de pace ruso-ucrainene? Ce spune Casa Albă

Președintele american Donald Trump ia în calcul să îi acorde directorului CIA, John Ratcliffe, un rol diplomatic mai amplu în eforturile de negociere a unui acord de pace între Rusia și Ucraina, a scris publicația Financial Times, citând surse apropiate dosarului.

John Ratcliffe, șeful CIA/FOTO:Profimedia

Potrivit acestor surse, oficiali americani au informat deja omologii europeni cu privire la posibila schimbare de strategie, în condițiile în care Trump ar analiza diminuarea rolului actualilor trimiși speciali, Steve Witkoff și Jared Kushner, în procesul de negociere.

Casa Albă a respins informațiile publicate de FT, calificându-le drept „știri complet false", în timp ce oficiali familiarizați cu discuțiile au precizat că Trump nu a luat încă o decizie finală. Conform FT, Witkoff și-ar păstra, cel mai probabil, funcția de trimis special pentru misiuni de pace, urmând să colaboreze cu Ratcliffe pe dosarul ruso-ucrainean.

Informațiile apar la câteva săptămâni după ce Ratcliffe a efectuat, pe 25 august, o vizită neanunțată la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său rus — prima sa deplasare oficială cunoscută în capitala rusă. Trump a descris atunci vizita drept o chestiune „de rutină" și a respins speculațiile potrivit cărora șeful CIA ar fi transmis Rusiei un avertisment legat de o eventuală escaladare în statele baltice.

Posibila reorganizare vine la câteva zile după ce Witkoff și Kushner s-au întors din vizitele efectuate la Kiev și Moscova, unde au purtat discuții cu liderii celor două țări. Ultima rundă de negocieri nu pare să fi adus un progres semnificativ: președintele Volodimir Zelenski a declarat, după întrevedere, că se așteaptă ca „războiul să continue" și în lunile de iarnă.

Contactele bilaterale dintre Statele Unite și Rusia s-au intensificat de când Trump a preluat mandatul, în ianuarie, promițând negocierea unui acord de pace pentru Ucraina. Cu toate acestea, în ciuda vizitelor repetate ale lui Witkoff și Kushner la Moscova, procesul de negociere a stagnat practic, Rusia și Ucraina rămânând departe de un consens pe tema teritoriilor.

Kremlinul a respins în mod repetat ideea unui armistițiu și a cerut Kievului să cedeze regiunea Donbas, parțial ocupată și considerată strategic esențială. Ucraina, la rândul ei, cere un armistițiu de-a lungul liniei actuale a frontului, subliniind totodată necesitatea unor garanții de securitate susținute de Occident, menite să descurajeze o eventuală agresiune rusă viitoare.

Casa Albă a negat, de altfel, informațiile publicate de Financial Times privind un rol mai activ al lui Ratcliffe în negocierile pe tema conflictului din Ucraina. Purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, Anna Kelly, a contestat afirmația publicației potrivit căreia administrația ar fi refuzat să comenteze subiectul, susținând că articolul a fost publicat înainte de expirarea termenului stabilit pentru un răspuns oficial, iar ulterior s-a susținut, în mod eronat, că Casa Albă ar fi refuzat să comenteze.

Kelly a calificat relatarea drept „falsă și ridicolă", arătând că se bazează pe declarații ale unor surse anonime și de rang inferior și că nu există niciun temei pentru afirmațiile privind discuțiile menționate. Comunicatul Casei Albe a subliniat, de asemenea, că trimișii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner continuă să lucreze activ la un acord de pace, iar președintele are deplină încredere în capacitatea lor de a negocia în numele Statelor Unite.