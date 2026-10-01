 Ceremonie bizară a ultranaționaliștilor ruși, lângă granița cu Estonia. Au „botezat" Luna „ca să o facă ortodoxă și să o lege de Rusia" | adevarul.ro
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Video Ceremonie bizară a ultranaționaliștilor ruși, lângă granița cu Estonia. Au „botezat" Luna „ca să o facă ortodoxă și să o lege de Rusia"

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Ultranaționaliști ruși și motocicliști apropiați de Putin au organizat, lângă granița cu Estonia, o ceremonie în care au „botezat" Luna și au încercat să o lege simbolic de Rusia. Ritualul a folosit o piatră acoperită cu petroglife din Epoca Bronzului, despre care organizatorii susțin că ar avea origine cosmică.

Recuzita folosită de radicalii ruși la ceremonialul de ”botez” al Lunii
Recuzita folosită de radicalii ruși la ceremonialul de ”botez” al Lunii Foto: X@charter_97

Membri ai unei grupări naționaliste de extremă dreapta și motocicliști din clubul preferat al lui Vladimir Putin au organizat o ceremonie de „botez" al Lunii. Ei spun că au vrut să o „facă ortodoxă și să o lege de Rusia". După ritual, motocicliștii au prezentat un spectacol de cascadorii cu un rover lunar și un vehicul blindat.

Evenimentul, desfășurat pe 27 septembrie lângă granița cu Estonia, a fost ideea lui Alexandr Prohanov, președintele Clubului Izborsk. Este un centru de reflecție finanțat de stat, care reunește intelectuali naționaliști și ultraconservatori. Printre membrii săi se numără Aleksandr Dughin, filozof politic naționalist, numit adesea „creierul lui Putin".

La scurt timp după înființare, Clubul Izborsk a publicat o declarație în care îi chema pe „toți oamenii de stat care țin la viitorul Rusiei" să acționeze ca „un front patriotic și imperial unit". Scopul declarat era „întoarcerea la spiritualitatea ortodox-creștină și la universalitatea Rusiei tradiționale", pentru ca țara să devină „invincibilă".

La ceremonie au participat și „Lupii Nopții", un club de motocicliști radical din punct de vedere politic, pe care Putin i-a numit „prieteni". Membrii lui au ajutat la anexarea Crimeii în 2014 și au luptat alături de separatiștii susținuți de Rusia în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

„Un mesaj din ceruri"

Site-ul rus independent de investigații Agentstvo l-a citat pe Prohanov spunând că au hotărât să boteze Luna pentru a o „face ortodoxă și a o lega de Rusia".

În cadrul ritualului au fost sfințite „fragmente" din piatra Șchegleț, un bolovan de granit aflat în regiunea Novgorod, care poartă petroglife din Epoca Bronzului. Liderul „Lupilor Nopții", Aleksandr Zaldostanov, a descris piatra într-o postare pe blog drept având „origine cerească". Prohanov a numit bolovanul „piatră lunară" și a afirmat că acesta a „căzut cu câteva milenii înainte de era noastră". „A fost un mesaj din ceruri pentru acest pământ, care avea să devină mai târziu Rusia", a spus el într-un interviu pentru tabloidul rus Komsomolskaia Pravda.

Declarațiile lui Prohanov au venit după ce publicația l-a întrebat despre „însușirea" de către Donald Trump a „Lunii sovietice", potrivit Agentstvo.

Un pumn de pământ luat de la bolovan a fost așezat la baza unei cruci ceremoniale. A urmat un serviciu religios și o procesiune, iar piatra pe care Prohanov o numește „piatră lunară" a fost sfințită, a relatat Agentstvo.

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