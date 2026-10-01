 Rusia imită publicații occidentale pentru a răspândi știri false. BBC, Euronews și Politico, printre țintele campaniilor de dezinformare | adevarul.ro
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Rusia imită publicații occidentale pentru a răspândi știri false. BBC, Euronews și Politico, printre țintele campaniilor de dezinformare

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Încă de la izbucnirea invaziei rusești în Ucraina, în 2022, o organizație a identificat 906 materiale de tip fake news care pretindeau în mod fals că au fost publicate de 163 de surse media din 21 de țări.

concept fake news dezinformare la TV foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Potrivit unui raport realizat de NewsGuard, o companie care evaluează credibilitatea site-urilor de știri și monitorizează dezinformarea, afirmațiile false au fost făcute să pară credibile prin exploatarea încrederii de care se bucură sursele de presă legitime.

„Deși Rusia a început să folosească această tactică aproape imediat după invazie, fenomenul s-a amplificat dramatic în ultimul an, ceea ce indică faptul că autoritățile ruse consideră că metoda este eficientă.

NewsGuard a constatat că numărul materialelor fabricate atribuite unor publicații de încredere a crescut de la 44 în prima jumătate a anului 2025 la 421 în prima jumătate a anului 2026, o creștere de 850%”, adaugă compania.

În total, 163 de branduri media au fost vizate, de la nume importante precum BBC, Politico, Bloomberg News și Euronews, până la publicații mai mici, precum site-ul ucrainean de știri The Kyiv Independent.

Practic, organizațiile rusești au preluat designul publicațiilor, uneori creând site-uri noi cu adrese URL asemănătoare celor autentice, ceea ce face dificil pentru utilizatorii obișnuiți să își dea seama că este vorba despre site-uri false.

Materialele conțin adesea și declarații inventate atribuite unor experți reali.

NewsGuard prezintă o știre falsă potrivit căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi deturnat ajutorul occidental și ar fi dependent de cocaină. Alte materiale prezentau acuzații aberante de pedofilie la adresa președintelui francez Emmanuel Macron și a cancelarului german Friedrich Merz.

„Franța și Germania se numără printre cei mai fermi susținători europeni ai Ucrainei și, după Ucraina, sunt țările vizate cel mai frecvent de aceste campanii rusești”, explică NewsGuard.

Cele mai multe materiale, produse de Matryoshka și Storm-1516

Cele mai multe dintre aceste materiale false sunt produse de două campanii de influență asociate Rusiei, cunoscute sub numele de Matryoshka și Storm-1516.

Matryoshka produce zilnic numeroase videoclipuri false, pe care le atribuie unor publicații reale. Acestea sunt distribuite în special pe X și Telegram și vizează Ucraina, Europa și SUA.

Storm-1516 produce mai puține materiale, dar construiește povești false mai elaborate, folosind numele și imaginea unor publicații, jurnaliști sau organizații reale. Materialele sunt apoi distribuite pe X și pot ajunge la milioane de utilizatori.

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O altă campanie, Doppelganger, a folosit tactici similare, imitând site-uri de știri reale. Activitatea sa a scăzut însă semnificativ după 2024.

De asemenea, NewsGuard a constatat că publicațiile europene au fost cele mai vizate. Euronews, canal de știri cu sediul în Franța, a fost cea mai vizată: 82 de materiale false i-au fost atribuite în mod fals între martie 2023 și septembrie 2026.

Euronews nu a răspuns solicitării NewsGuard din iulie 2026 de a comenta aceste constatări.

Dintre cele mai imitate 15 publicații, opt sunt franceze, printre care Libération (39 de mențiuni), France 24 (34), BFM (35) și Le Parisien (28).

„Franța are un rol important în UE și NATO și este al treilea cel mai mare contributor la cheltuielile de apărare din Europa, după Germania și Marea Britanie. În plus, în Franța există diviziuni interne importante pe teme precum imigrația, relațiile cu UE și sprijinul pentru Ucraina, ceea ce oferă oportunități pentru operațiuni de influență rusești”, explică NewsGuard.

Printre celelalte publicații vizate frecvent se numără BBC (30 de mențiuni), Deutsche Welle (28), Politico (22) și chiar NewsGuard (25).

Campaniile au vizat publicații din 21 de țări, inclusiv SUA, Armenia, Israel, Polonia, Canada și chiar Vatican.

NewsGuard oferă un alt exemplu de articol, din martie 2026, care pretindea că este publicat de Euronews, potrivit căruia premierul ungar Peter Magyar l-ar fi numit pe președintele american Donald Trump „bunicul senil”.

Afirmația falsă urmărea să îl discrediteze pe Magyar înaintea unor alegeri importante, pe care acesta le-a câștigat ulterior.

Un alt material fals, care imita BBC, susținea în mod fals că Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, ar fi încercat să fugă din Ucraina în aprilie 2025 și ar fi primit azil într-o țară europeană din cauza unei presupuse „relații deteriorate” cu Zelenski.

SUA, o țintă mai puțin importantă

SUA nu pare să fie o țintă majoră a acestor campanii. Au fost vizate 39 de publicații americane, printre care CNN (22 de mențiuni), USA Today (12), The Washington Post (5), NBC News (4) și Bloomberg (6), însă acestea au fost mult mai puțin vizate decât publicațiile europene.

„Potrivit Kiel Institute for the World Economy, SUA oferă Ucrainei mai puțin ajutor decât UE în ansamblu. Acest lucru sugerează că operațiunile rusești de influență încearcă în principal să influențeze statele membre ale UE, cu scopul mai larg de a destabiliza Uniunea.”

O altă metodă este inundarea internetului cu informații false, pentru ca acestea să fie preluate de sistemele de inteligență artificială.

Rețeaua Pravda, formată din aproximativ 280 de site-uri, a publicat în 2025 circa 6,3 milioane de articole care promovau 115 afirmații false, potrivit NewsGuard.

Un exemplu este o informație falsă din aprilie 2026, potrivit căreia 20.000 de soldați ucraineni tratați în Franța ar fi dezertat și s-ar fi alăturat unor bande criminale. Deși revista Le Point, căreia îi era atribuit materialul, nu a publicat niciodată informația, Google AI Overview a prezentat-o drept adevărată, la doar trei zile după apariția falsului.

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