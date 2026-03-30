O dronă Shahed a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, iar zborul avioanelor a fost oprit

Drona Shahed a intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, zburând deasupra mai multor localități, iar autoritățile au restricționat temporar zborul avioanelor în nordul țării.

Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Republicii Moldova a constatat la ora 21:29 survolarea neautorizată a spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot.

,,Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere aeriană, drona a traversat frontiera de stat din direcția localității Comarivka, regiunea Odesa (Ucraina), spre localitatea Șipca, Republica Moldova. Informația a fost confirmată și de partea ucraineană. Aparatul de zbor a fost ulterior monitorizat pe teritoriul țării, fiind detectat deasupra mai multor localități, inclusiv Dubăsari și Orhei, deplasându-se spre nord la o altitudine de aproximativ 1700 de metri și o viteză estimată de circa 180 km/h. Monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 22:03, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Clișova, raionul Orhei”, conform responsabililor Ministerului moldovean al Apărării.

Oprirea zborurilor

Pe fondul acestui incident, responsabilii Autorității Aeronautice Civile (AAC) de la Chișinău au decis restricționarea temporară a spațiului aerian în zona de nord a țării pentru 15 minute, acesta fiind redeschis la ora 22:18.

,,Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din Armata Națională continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, instituția cooperează cu instituțiile naționale și specialiștii din țările vecine pentru siguranța cetățenilor”, au adăugat reprezentanții structurii.

De asemenea, responsabilii instituției îndeamnă moldovenii ,,să păstreze calmul și să se informeze doar din surse oficiale. În cazul observării unor aparate de zbor suspecte, contactați Serviciul 112”.

De la începutul războiului Rusiei contra Ucrainei și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin. La fel, mai multe aparate de zbor au pătruns ilegal în țară.

De exemplu, în data de 18 martie, o drona Shahed a survolat Republica Moldova, aceasta fiind observată, inclusiv în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca de la granița cu Ucraina, potrivit angajaților Poliției de Frontieră.

Iar cu o zi înainte, o altă dronă a fost găsită în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă din sudul țării, situat în apropiere de Ucraina. Aceasta era de tip ,,Gheran-2” și conținea o cantitate de 50 kg de explozibil, fiind ulterior detonată de specialiști.

,,Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției au evacuat partea de luptă, fiind nimicitǎ prin explozie controlată.La moment este exclus orice pericol pentru cetățeni. Acțiunile au avut loc în comun cu geniștii Armatei Naționale”, au subliniat angajații Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a reacționat, condamnând ,,depistarea unei drone cu potențială încărcătură explozivă în apropierea satului Tudora, raionul Ștefan Vodă, în proximitatea frontierei de stat. Republica Moldova reafirmă importanța respectării suveranității și integrității sale teritoriale, iar autoritățile competente întreprind toate măsurile necesare pentru neutralizarea pericolului și asigurarea siguranței populației”.

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a subliniat că pătrunderea dronei în țara sa reprezintă ,,o violare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viețile cetățenilor noștri”.