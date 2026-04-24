Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Chișinăul a înlocuit starea de urgență energetică cu starea de alertă pe fondul avarierii unei linii electrice de Kremlin

Publicat:

Parlamentul de la Chișinău și-a dat votul pentru înlocuirea stării de urgență energetică cu starea de alertă, pe fondul avarierii unei linii electrice. Decizia intră în vigoare în data de 25 aprilie și a fost luată la propunerea Guvernului.

Chișinăul scapă de starea de urgență în domeniul energetic. FOTO: Multimedia.parlament.md

„Mâine se împlinește o lună de la instituirea stării de urgență. Atunci am stat aici și am promis două lucruri: că vom acționa ferm și vom fi transparenți și că nu vom menține starea de urgență nicio zi în plus fără necesitate. Cred că ne-am ținut de acest angajament. Starea de urgență nu a fost un moft, ci o decizie luată chibzuit, nu în grabă, ci cu responsabilitate. Am acoperit consumul prin achiziții comerciale. Au fost achiziționați peste 81 de mii MWh de energie, la un preț mediu de aproximativ 136 euro/MWh. În lipsa acestor achiziții, energia ar fi fost procurată în regim de avarie, la prețuri de cel puțin două ori mai mari decât cele menționate”, a afirmat premierul Alexandru Munteanu de la tribuna Parlamentului Republicii Moldova, subliniind că autoritățile au reușit să evite deconectările de energie electrică.

Premierul moldovean vrea să scrie o carte

Mai mult, avarierea liniei electrice Isaccea–Vulcănești și modul în care a fost gestionată situația îl determină pe prim-ministrul Alexandru Munteanu să ia în calcul scrierea unei cărți: „Promit că, la un moment dat, voi scrie o carte despre aceasta. A fost un miracol că am trecut fără deconectări”.

Linia electrică a fost reparată de partea ucraineană, iar lucrările au costat aproximativ un milion de lei moldovenești, echivalentul a aproape 126.000 de lei românești, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu.

„Evaluarea gradului de deteriorare a pilonului și a liniei electrice Isaccea–Vulcănești a fost efectuată de partea noastră. În zilele următoare vom avea factura finală a costurilor. Estimările sunt de aproximativ 500 de mii de lei”, a precizat ministrul.

Linie electrică avariată de armata lui Putin

Starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită în data de 25 martie 2026 pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost necesară după ce principala linie de alimentare cu energie electrică a Republicii Moldova , adică linia Vulcănești–Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Din această cauză, s-a înregistrat un deficit de energie electrică în orele de vârf de până la 400 MW.

În aceeași perioadă, piața produselor petroliere a fost afectată de disfuncționalități temporare în aprovizionare, în special la motorină, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. 

„Pe durata stării de urgență, autoritățile au întreprins acțiuni pentru reabilitarea și repunerea în funcțiune a liniei Vulcănești–Isaccea, dar și pentru asigurarea consumatorilor de energie electrică. A fost reconectată linia electrică aeriană 330 kV Bălți–Dnestrovsc, au fost puse în funcțiune cele patru linii electrice aeriene de 110 kV de interconexiune cu România. Totodată, a fost instituită prioritatea alimentării consumatorilor vitali, au fost limitate exporturile în orele de vârf și au fost aplicate măsuri de reducere a consumului. De asemenea, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a fost autorizată să efectueze achiziții urgente prin negocieri directe. În sectorul produselor petroliere, Guvernul a adoptat măsuri de susținere a operatorilor economici, stabilizând piața și prevenind perturbările majore”, au menționat reprezentanții Parlamentului.

Starea de alertă, instituită pentru o perioadă de 60 de zile, va permite ,,monitorizarea continuă și intervenții rapide pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere, în funcție de evoluția riscurilor”, au conchis reprezentanții Legislativului.

Top articole

O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
digi24.ro
image
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
stirileprotv.ro
image
Spionul moldovean care vindea secretele României către Rusia este extrădat. Imagini în premieră
gandul.ro
image
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
mediafax.ro
image
Cum arată, de fapt, prima legitimație de fotbalist a lui Gică Hagi. Cele 4 cifre norocoase
fanatik.ro
image
Frank Elbers, jurnalist olandez: „România ar trebui să conștientizeze importanța integrării timpurii a migranților economici din Asia de Sud-Est”
libertatea.ro
image
Minune medicală: Doi pacienți în stare vegetativă s-au recuperat miraculos, după un tratament atipic: „E o sărbătoare continuă”
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
digisport.ro
image
Calculele care complică moțiunea de cenzură prin care poate fi demis Ilie Bolojan - Jocul voturilor care pot face diferența
stiripesurse.ro
image
Topul celor mai bogate țări din lume. Nu, SUA nu se află printre ele, iar Germania și Franța nu se regăsesc nici măcar în primele 10
antena3.ro
image
Se caută 55.000 de muncitori cu salarii de până la 7.000 €. E nevoie de sudori, electricieni și șoferi
observatornews.ro
image
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Un ajutor la pensie a fost respins de guvern și Senat. Vârsta de pensionare ar fi scăzut cu mulți ani
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Buletinul vechi dispare treptat. Ce trebuie să faci în 2026 și până când mai este valabil
playtech.ro
image
”Săracul, e din alt film”. Filipe Coelho, aspru criticat după ce a calificat-o pe Universitatea Craiova în finala Cupei României: ”Schimbări catastrofale!”
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
L-a făcut praf pe Cristi Chivu în Italia: "Demn de milă! Mediocru și supraevaluat"
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
Sfârșitul unei iluzii. Cum au luat-o la vale procentele lui Nicușor Dan ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Președintele Nicușor Dan cheamă la Cotroceni partidele. Urmează noi dezbateri privind soarta Guvernului (SURSE)
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?
click.ro
image
Astăzi s-a născut Elisabeta Polihroniade. Povestea fascinantă a femeii care a făcut istorie în șahul românesc
click.ro
image
Viața unei zodii se schimbă radical de la 1 mai! Acest nativ credea că totul este pierdut, dar Universul îi schimbă destinul
click.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Amber Heard foto Profimedia jpg
Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania
clickpentrufemei.ro
asoc jpg
Județul Teleorman devine destinație ecoturistică. 110 kilometri ai traseului Via Danubiana leagă acum 50 de obiective naturale, istorice și culturale din lungul Dunării
historia.ro
Tudor Gheorghe, transportat de urgență la spital. Celebrul artist ar fi căzut în baia unui hotel
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?

E grozav să ai 8 ani! Prințul Louis apare așa cum nu-l știe nimeni, într-un video din vacanța de primăvară a familiei

Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania

Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă