Chișinăul a înlocuit starea de urgență energetică cu starea de alertă pe fondul avarierii unei linii electrice de Kremlin

Parlamentul de la Chișinău și-a dat votul pentru înlocuirea stării de urgență energetică cu starea de alertă, pe fondul avarierii unei linii electrice. Decizia intră în vigoare în data de 25 aprilie și a fost luată la propunerea Guvernului.

„Mâine se împlinește o lună de la instituirea stării de urgență. Atunci am stat aici și am promis două lucruri: că vom acționa ferm și vom fi transparenți și că nu vom menține starea de urgență nicio zi în plus fără necesitate. Cred că ne-am ținut de acest angajament. Starea de urgență nu a fost un moft, ci o decizie luată chibzuit, nu în grabă, ci cu responsabilitate. Am acoperit consumul prin achiziții comerciale. Au fost achiziționați peste 81 de mii MWh de energie, la un preț mediu de aproximativ 136 euro/MWh. În lipsa acestor achiziții, energia ar fi fost procurată în regim de avarie, la prețuri de cel puțin două ori mai mari decât cele menționate”, a afirmat premierul Alexandru Munteanu de la tribuna Parlamentului Republicii Moldova, subliniind că autoritățile au reușit să evite deconectările de energie electrică.

Premierul moldovean vrea să scrie o carte

Mai mult, avarierea liniei electrice Isaccea–Vulcănești și modul în care a fost gestionată situația îl determină pe prim-ministrul Alexandru Munteanu să ia în calcul scrierea unei cărți: „Promit că, la un moment dat, voi scrie o carte despre aceasta. A fost un miracol că am trecut fără deconectări”.

Linia electrică a fost reparată de partea ucraineană, iar lucrările au costat aproximativ un milion de lei moldovenești, echivalentul a aproape 126.000 de lei românești, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu.

„Evaluarea gradului de deteriorare a pilonului și a liniei electrice Isaccea–Vulcănești a fost efectuată de partea noastră. În zilele următoare vom avea factura finală a costurilor. Estimările sunt de aproximativ 500 de mii de lei”, a precizat ministrul.

Linie electrică avariată de armata lui Putin

Starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită în data de 25 martie 2026 pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost necesară după ce principala linie de alimentare cu energie electrică a Republicii Moldova , adică linia Vulcănești–Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Din această cauză, s-a înregistrat un deficit de energie electrică în orele de vârf de până la 400 MW.

În aceeași perioadă, piața produselor petroliere a fost afectată de disfuncționalități temporare în aprovizionare, în special la motorină, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

„Pe durata stării de urgență, autoritățile au întreprins acțiuni pentru reabilitarea și repunerea în funcțiune a liniei Vulcănești–Isaccea, dar și pentru asigurarea consumatorilor de energie electrică. A fost reconectată linia electrică aeriană 330 kV Bălți–Dnestrovsc, au fost puse în funcțiune cele patru linii electrice aeriene de 110 kV de interconexiune cu România. Totodată, a fost instituită prioritatea alimentării consumatorilor vitali, au fost limitate exporturile în orele de vârf și au fost aplicate măsuri de reducere a consumului. De asemenea, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a fost autorizată să efectueze achiziții urgente prin negocieri directe. În sectorul produselor petroliere, Guvernul a adoptat măsuri de susținere a operatorilor economici, stabilizând piața și prevenind perturbările majore”, au menționat reprezentanții Parlamentului.

Starea de alertă, instituită pentru o perioadă de 60 de zile, va permite ,,monitorizarea continuă și intervenții rapide pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere, în funcție de evoluția riscurilor”, au conchis reprezentanții Legislativului.