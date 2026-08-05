Sistemul energetic național funcționează în condiții dificile din cauza secetei severe, dar nu există risc de avarie majoră, spune Transelectrica

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în condiții dificile, pe fondul secetei severe care afectează România și alte state din regiune. Reprezentanții companiei dau însă asigurări că alimentarea cu energie electrică este menținută în siguranță și că, în prezent, nu există riscul producerii unei avarii majore.

Transelectrica monitorizează permanent funcționarea sistemului și aplică măsurile operative necesare pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum.

„În pofida stresului operațional la care este supus Sistemul Electroenergetic Național, în condițiile actuale, nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore”, precizează compania, potrivit unui comunicat transmis miercuri.

Seceta pune presiune pe sistemul energetic

Transelectrica arată că actualele condiții de secetă au creat o situație fără precedent din perspectiva operării sistemului energetic, atât în România, cât și în țările din regiune.

Prin Dispecerul Energetic Național, compania urmărește în permanență consumul și producția de energie electrică, echilibrul dintre acestea, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile.

Pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță sunt utilizate toate resursele disponibile, inclusiv capacitățile de import de energie electrică și mecanismele de cooperare cu operatorii de transport și sistem din regiune și din Europa.

Apel la un consum responsabil

Reprezentanții Transelectrica susțin că măsurile voluntare de reducere a consumului de energie adoptate de populație și de consumatorii mari în ultimele zile au contribuit la menținerea stabilității Sistemului Electroenergetic Național.

Compania consideră că aceste măsuri rămân importante și în perioada următoare, în contextul menținerii condițiilor meteorologice extreme.

Pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacitățile de producție și de stocare disponibile, posibilitățile de import și schimburile transfrontaliere, precum și rezervele destinate gestionării unor astfel de situații.

Transelectrica subliniază că specialiștii companiei gestionează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național, astfel încât alimentarea cu energie electrică să se desfășoare în condiții de siguranță, în ciuda provocărilor generate de seceta severă.