Momente de alertă, miercuri, pe o plajă din stațiunea Mamaia, după ce o dronă a fost observată în apă, în apropierea zonei Loft. La fața locului au intervenit de urgență polițiști și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța.

Autoritățile au mobilizat mai multe echipaje, iar accesul în perimetrul respectiv a fost restricționat preventiv până la verificarea obiectului găsit în apă, relatează FocusPress

Ulterior, reprezentanții Gărzii de Coastă au confirmat că este vorba despre o dronă care nu avea material explozibil. În prezent, oamenii legii desfășoară cercetări pentru a stabili proveniența acesteia și circumstanțele în care a ajuns în mare.

Incidentul a atras atenția turiștilor aflați pe plajă, în zona clubului Loft din Mamaia.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile legate de acest caz.

Amintim că, luna trecută. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că a primit răspunsurile autorităților ucrainene la cele 14 întrebări transmise după incidentul din 5 iunie 2026, când o dronă navală ucraineană a explodat în Portul Constanța. Potrivit Kievului, incidentul de atunci a fost provocat de pierderea controlului asupra a patru drone maritime, cel mai probabil în urma acțiunilor de război electronic desfășurate de Federația Rusă.