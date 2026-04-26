Maia Sandu, la 40 de ani de la explozia de la Cernobîl: „Disprețul față de viața umană nu a dispărut de la Kremlin”

Maia Sandu, alături de Volodimir Zelenski, a participat la Cernobîl la comemorarea a 40 de ani de la cea mai gravă catastrofă nucleară civilă din istorie, subliniind că ,,disprețul față de viața umană nu a dispărut de la Kremlin”.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că această catastrofă a fost consecința unui regim care și-a pus propria reputație mai presus de viețile oamenilor, iar acest dispreț persistă și în prezent.

„Un regim care a ținut oamenii în întuneric în timp ce un reactor ardea, pentru că cei puternici credeau că au dreptul să decidă ce li se permite celor fără putere să știe. Aceeași lipsă de respect pentru viața umană care a definit reacția sovietică se reflectă și astăzi în atacurile Rusiei asupra orașelor ucrainene, în ocuparea centralelor nucleare, în războiul pe care Moscova refuză chiar să-l numească război”, a adăugat Maia Sandu.

Lidera de la Chișinău a reamintit că o dronă rusească a lovit anul trecut Noua Structură de Confinare Sigură, arcul construit deasupra reactorului contaminat, iar mesajul a fost, în opinia sa, unul deliberat: ceea ce lumea construiește împreună poate fi țintit și distrus.

Prin urmare, președinta Maia Sandu a îndemnat comunitatea internațională să își reînnoiască angajamentele pentru siguranța nucleară, subliniind că lecțiile acestui loc sunt mai actuale ca oricând.

„Un stat care îi tratează pe cetățeni ca dispensabili plătește un preț suportat și de generațiile viitoare; siguranța nucleară este o responsabilitate permanentă; iar minciuna de stat nu protejează pe nimeni — dimpotrivă, ucide.Vrem să construim o societate care spune adevărul cetățenilor săi, care nu trimite pe nimeni în pericol fără protecție și fără onestitate, în care statul este cu adevărat demn de încrederea care i se acordă”, a conchis Maia Sandu.

Întrevederi la Kiev

Înainte de deplasarea la Cernobîl pentru a aduce un omagiu celor care și-au sacrificat sănătatea și viața pentru a limita consecințele dezastrului nuclear de acum 40 de ani, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere la Kiev cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu prim-ministra Iulia Sviridenko, discuțiile vizând cooperarea în domenii precum energia, transportul și comerțul, securitatea regională, precum și procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Vreau să spun poporului ucrainean: vă vedem, suntem alături de voi”, a menționat Maia Sandu.

,,Trebuie să fim cu toții, toți vecinii Rusiei și toți europenii, cât mai uniți, să acționăm coordonat, înțelegând interesele noastre comune, atât de securitate, cât și economice, energetice și altele. Ceea ce face Rusia, războiul, teroarea și instabilitatea pe care Rusia le aduce altor popoare sunt o catastrofă nu mai mică decât cea de la Cernobîl. Iar solidaritatea de acum trebuie să fie la fel de puternică precum atunci pentru a ne proteja viața, independența și statele de război”, a spus Volodimir Zelenski.

Președinta Maia Sandu a reamintit că amenințările Kremlinului nu se opresc la granițele Ucrainei, vorbind și despre impactul direct asupra Chișinăului: atacul asupra centralei de la Novodnistrovsk care a poluat apele fluviului Nistru și a lăsat 300.000 de moldoveni fără apă potabilă timp de aproape o săptămână, perturbările în alimentarea cu energie electrică și încălcările repetate ale spațiului aerian.

„Securitatea Moldovei și securitatea Ucrainei sunt interconectate. Ucraina, apărându-se, ne apără și pe noi”, a adăugat Maia Sandu.

De asemenea, lidera de la Chișinău a pledat pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE, subliniind că Republica Moldova și Ucraina au îndeplinit toate condițiile.

„Când UE a acordat Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro și a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, a acționat cu unitate și hotărâre. UE ar trebui să aducă aceeași unitate în procesul de extindere și să deschidă oficial negocierile cu Moldova și Ucraina fără întârziere”, a concluzionat lidera de la Chișinău.

În data de 26 aprilie, președinta Republicii Moldova a fost în vizită în Ucraina, ajungând în capitala ucraineană cu trenul.



