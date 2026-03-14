Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Alertă în Republica Moldova după ce o dronă tip Shahed a pătruns în spaţiul aerian al ţării

Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că spațiul aerian al țării a fost survolat neautorizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un obiect aerian identificat ulterior drept o dronă de tip Shahed.

Drona de tip Shahed. FOTO: arhivă
Drona de tip Shahed. FOTO: arhivă

Un incident legat de securitatea spațiului aerian a fost înregistrat în Republica Moldova în în noaptea de vineri spre sâmbătă, 13/14 martie, când un obiect aerian neidentificat a survolat neautorizat teritoriul țării. Potrivit informațiilor oficiale, aparatul a fost detectat în jurul orei 01:30 de către Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale.

Conform datelor preliminare, obiectul aerian ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pentru o perioadă scurtă, după care a părăsit teritoriul țării pe direcția localităților Ucrainca, din Republica Moldova, și Novoselka, din Ucraina.

În paralel, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost informată de autoritățile ucrainene că un aparat de zbor de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian al țării în regiunea de est, pe direcția Aleksandrovka (Ucraina) – Ucrainca (Republica Moldova).

Drona Shahed este un tip de aeronavă fără pilot utilizată frecvent în conflictele militare din regiune, astfel că, pe baza informațiilor primite, instituțiile responsabile din Republica Moldova au declanșat procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

Autoritățile au anunțat că au fost efectuate verificări în zona în care s-ar fi produs survolarea, pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului și eventualele riscuri şi au dat asigurări că spațiul aerian al țării este monitorizat permanent și că sunt aplicate toate măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea unor astfel de incidente.

În același timp, Poliția de Frontieră a transmis un apel către populație, îndemnând cetățenii să fie vigilenți și să anunțe imediat autoritățile competente dacă observă obiecte zburătoare suspecte sau situații care ar putea indica un risc pentru securitatea publică.

Top articole

Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
stirileprotv.ro
image
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
gandul.ro
image
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă de fapt cu averea lui Gigi Becali. Dezvăluri despre mega-afacerile de sute de milioane de euro ale patronului FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Scenariul pe care nu-l vedea nimeni este tot mai aproape
digisport.ro
image
Distrugătoarele Marinei SUA lansează interceptori de ultimă genrație pentru a doborî rachete iraniene care se apropie de spațiul NATO, dar costurile sunt uriașe
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat
observatornews.ro
image
Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather
cancan.ro
image
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
Imagini rare cu Maria şi Traian Băsescu! Fostul preşedinte, apariţie îngrijorătoare. Cum arată acum fostul cuplu prezidenţial
playtech.ro
image
Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Disperare în Emiratele Arabe Unite. Zeci de persoane arestate pentru postarea pe rețelele sociale a imaginilor cu bombardamentele și instalațiile militare
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Stare de criză declarată în România după războiul din Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei cere prețuri maxime la carburanți
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”
click.ro
image
Gogoși pufoase de post, făcute cu lingura. Rețeta pe care orice gospodină trebuie să o afle
click.ro
image
Horoscop 14 martie. Pierderi pentru Raci, probleme pentru Capricorni
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?