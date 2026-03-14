Alertă în Republica Moldova după ce o dronă tip Shahed a pătruns în spaţiul aerian al ţării

Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că spațiul aerian al țării a fost survolat neautorizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un obiect aerian identificat ulterior drept o dronă de tip Shahed.

Un incident legat de securitatea spațiului aerian a fost înregistrat în Republica Moldova în în noaptea de vineri spre sâmbătă, 13/14 martie, când un obiect aerian neidentificat a survolat neautorizat teritoriul țării. Potrivit informațiilor oficiale, aparatul a fost detectat în jurul orei 01:30 de către Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale.

Conform datelor preliminare, obiectul aerian ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pentru o perioadă scurtă, după care a părăsit teritoriul țării pe direcția localităților Ucrainca, din Republica Moldova, și Novoselka, din Ucraina.

În paralel, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost informată de autoritățile ucrainene că un aparat de zbor de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian al țării în regiunea de est, pe direcția Aleksandrovka (Ucraina) – Ucrainca (Republica Moldova).

Drona Shahed este un tip de aeronavă fără pilot utilizată frecvent în conflictele militare din regiune, astfel că, pe baza informațiilor primite, instituțiile responsabile din Republica Moldova au declanșat procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

Autoritățile au anunțat că au fost efectuate verificări în zona în care s-ar fi produs survolarea, pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului și eventualele riscuri şi au dat asigurări că spațiul aerian al țării este monitorizat permanent și că sunt aplicate toate măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea unor astfel de incidente.

În același timp, Poliția de Frontieră a transmis un apel către populație, îndemnând cetățenii să fie vigilenți și să anunțe imediat autoritățile competente dacă observă obiecte zburătoare suspecte sau situații care ar putea indica un risc pentru securitatea publică.