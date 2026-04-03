Crește numărul dronelor Shahed care pătrund în Republica Moldova: autoritățile raportează al treilea caz

O dronă Shahed a pătruns în dimineața zilei de vineri în sudul Republicii Moldova, acesta fiind al treilea caz de acest fel înregistrat în această săptămână.

Sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Republicii Moldova au detectat în jurul orei 08:00 survolarea spațiului aerian național de drona Shahed.

„Aparatul de zbor a pătruns ilegal pe teritoriul RM din direcția localității Beleaevka regiunea Odessa, Ucraina, ulterior acesta s-a deplasat spre localitatea Tudora, raionul Ștefan-Vodă. La ora 08:15, drona a părăsit spațiul aerian cu traversarea frontierei de stat spre localitatea Crutoiarovka regiunea Odessa, Ucraina”, au precizat angajații Ministerului moldovean al Apărării.

Conform reprezentanților ministerului de resort, survolarea ilegală a avut loc la o înălțime de „3.000 de metri, cu viteza 167 km/h”.

„Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale continuă monitorizarea permanentă a spațiului aerian al Republicii Moldova.Totodată, instituția cooperează cu autoritățile naționale și cu specialiști din țările vecine pentru asigurarea siguranței cetățenilor”, au conchis responsabilii structurii.

Reacția MAE

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova au condamnat ferm încălcarea spațiului aerian, subliniind că acest incident „constituie o violare inacceptabilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, contrară normelor dreptului internațional. MAE reiterează că asemenea acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor săi și stabilitatea regională. Ministerul Afacerilor Externe solicită respectarea spațiului aerian al Republicii Moldova și reafirmă angajamentul pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi”.

Alte drone Shahed

În dimineața zilei de marți, o dronă Shahed a pătruns, zburând la o înălțime de până la 500 de metri în regiunea separatistă transnistreană.

Incidentul a avut loc după ce, luni seara, un aparat de zbor fără pilot a survolat ilegal spațiul aerian, iar în contextul acestui caz, autoritățile au restricționat temporar zborul avioanelor în nordul țării.

De la începutul războiului Rusiei contra Ucrainei și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin. La fel, mai multe aparate de zbor au pătruns ilegal în țară.