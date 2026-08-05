Doi turiști au fost surprinși cu trotinetele pe Platoul Bucegi. Imaginile au fost distribuite miercuri, 5 august, de reprezentanții Salvamont Prahova pe Facebook și au generat un val de reacții.

„Dacă sunt bune la oraș, de ce n-ar merge și pe Platoul Bucegi?”, a scris Salvamont Prahova într-un mesaj ironic posta pe Facebook, odată cu imaginile.

În videoclip se vede cum unul dintre turiști încearcă să se deplaseze cu trotineta pe terenul accidentat al platoului, însă relieful montan nu-l ajută și se lasă păgubaș.

Postarea a atras un val de reacții.

„Nu le-a spus nimeni că alea merg mai bine în Piatra Craiului?”, a glumit un utilizator.

„Păi nu toată lumea spune că pe Platoul Bucegi mergi ca pe bulevard?”, a comentat altcineva.

Un alt comentator a exclamat: „Au înnebunit! Pentru inconștienți ca aceștia, alții își riscă viața!”

Ironiile internauților au continuat:

„N-ai cum! Acolo mai lipseau!”;

„Puteau asfalta o pistă pentru trotinete, patine și trolere, dar nu se vrea... ”;

„Tembelus turisticus. Întotdeauna în Bucegi s-a practicat teribilismul. La un montaniard (alpinist) au apărut zece teribiliști. Sunt plini munții de cruci din cauza nesăbuinței”;

„Să-și ia amenzi `băieții`, să-i usture trotineta”.

Alții au găsit o explicație:

„Probabil se duc către Piatra Arsă, iar de acolo îi dau la vale pe asfalt, până jos în Sinaia! (Senzații tari)”.