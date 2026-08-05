Pastila Wegovy pentru slăbit ajunge în Europa. Tratamentul va fi disponibil și în România

Compania farmaceutică daneză Novo Nordisk a anunțat că va lansa „în curând” în Germania varianta sub formă de comprimat a medicamentului Wegovy, folosit în tratamentul obezității.

Medicamentul va putea fi eliberat doar pe bază de rețetă medicală și va fi destinat adulților cu obezitate sau persoanelor supraponderale care suferă de cel puțin o afecțiune asociată excesului de greutate.

Pacienții vor putea primi tratamentul numai după evaluarea medicală și efectuarea investigațiilor necesare. Anunțul a fost făcut miercuri de directorul executiv al companiei, Mike Doustdar, potrivit Euractiv.

Pastilele Wegovy vor ajunge și în România

Potrivit reprezentanților Agenției Naționale a Medicamentului, citați anterior, varianta orală a medicamentului va fi disponibilă și pe piața din România.

Specialiștii subliniază însă că tratamentul medicamentos trebuie asociat cu modificări ale stilului de viață, inclusiv cu o alimentație echilibrată și activitate fizică, pentru obținerea unor rezultate durabile.

Anunțul privind lansarea comprimatelor vine după ce Novo Nordisk și-a revizuit în creștere estimările privind vânzările și profitul pentru acest an. Cu toate acestea, investitorii au reacționat rezervat, pe fondul unor vânzări ale Wegovy ușor sub așteptări și după rezultatele dezamăgitoare ale studiului clinic pentru CagriSema, tratamentul de nouă generație împotriva obezității dezvoltat de companie.

Sondaj: trei din patru români au încercat să slăbească

Un sondaj realizat la inițiativa Novo Nordisk arată că aproape 75% dintre români au încercat cel puțin o dată să slăbească, iar 23% spun că au trecut prin cel puțin trei astfel de încercări.

Potrivit cercetării, principalele motive pentru care oamenii încearcă să piardă în greutate sunt sănătatea (40%), starea de bine (34%) și aspectul fizic (25%).

Rezultatele indică însă că, pentru mulți respondenți, eforturile de slăbire nu au avut efecte de durată. Aproximativ 38% spun că au obținut doar rezultate minime sau nesustenabile, iar 26% afirmă că au recâștigat ulterior kilogramele pierdute.

Cele mai utilizate metode pentru scăderea în greutate sunt sportul și fitnessul (37%), dietele restrictive (28%) și numărarea caloriilor sau folosirea aplicațiilor dedicate (24%).