Grupul PACE-Întâi România rămâne la limita supraviețuirii în Senat, după ce parlamentarul Paul Gheorghe a trecut la AUR

Senatorul Paul Gheorghe a anunțat miercuri, în plenul Senatului, că părăsește grupul parlamentar PACE-Întâi România și se alătură Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). PACE-Întâi România ajunge astfel la limita minimă prevăzută pentru funcționarea unui grup parlamentar în Senat.

„Începând de astăzi (n.r. miercuri) doresc să vă anunţ că voi face parte din grupul parlamentar AUR”, a declarat Paul Gheorghe de la tribuna Senatului.

În urma plecării sale, grupul PACE-Întâi România rămâne cu șapte senatori, numărul minim necesar pentru existența unui grup parlamentar în Senat, notează Agerpres.

Senatorul Ninel Peia a afirmat că formațiunea își păstrează statutul de grup parlamentar, însă pierde o funcție de președinte de comisie permanentă.

„Vreau să îi felicit pe colegii de la AUR. Asta înseamnă frăţia progresistă, nu? Mai luaţi dumneavoastră poate de la PSD, poate de la PNL, poate de la USR. Conlucraţi cu ei foarte bine. Se pare că venind domnul senator Paul Gheorghe la dumneavoastră aţi crezut că veţi lua funcţii. Să ştiţi că grupul PACE, în formaţia de şapte, nu pierde decât un preşedinte de comisie şi revine, dacă facem socotelile şi aveţi vreun matematician, se pare că nu, la colegii de la USR. Vă felicit, domnule lider”, a declarat Ninel Peia.

Prin retragerea lui Paul Gheorghe, grupul PACE-Întâi România ajunge la limita minimă prevăzută pentru funcționarea unui grup parlamentar în Senat.

Amintim că, pe 29 iulie, senatorii Dorin Petrea şi Ştefan Borţun au anunţat luni, 29 iunie, în plenul Parlamentului, că părăsesc grupul PACE-Întâi România şi se alătură grupului parlamentar al PNL.