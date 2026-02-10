Prima vizită a premierului de la Chișinău la Kiev: întrevederi la nivel înalt, inclusiv cu Volodimir Zelenski

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde prima vizită la Kiev, unde va avea întrevederi cu oficiali ucraineni, printre care și președintele Volodimir Zelenski. Discuțiile vor viza cooperarea bilaterală, evoluțiile pe calea aderării la UE și securitatea regională.

La Kiev, șeful Executivului de la Chișinău, care a locuit anterior în Ucraina și deține afaceri în această țară, va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yuliia Sviridenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniienko.

„Prim-ministrul va transmite un mesaj de solidaritate și sprijin pentru lupta pe care o duce poporul ucrainean pentru independență și libertate”, au subliniat reprezentanții Guvernului moldovean.

Tot în capitala Ucrainei, oficialul moldovean va depune flori la Zidul Memoriei, acțiunea având loc „în semn de respect pentru apărătorii Ucrainei care și-au pierdut viața”.

„De asemenea, în cadrul vizitei vor fi semnate mai multe acorduri dintre Republica Moldova și Ucraina, care vor facilita cooperarea bilaterală”, au adăugat responsabilii Executivului.

Alături de mai mulți miniștri

Șeful Executivului, Alexandru Munteanu, este însoțit de mai mulți miniștri, printre care ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov.

Delegația se deplasează cu trenul în Ucraina.

În data de 1 noiembrie 2025, Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu a depus jurământul de învestire în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia a avut loc la o zi după votul de încredere acordat de deputați.