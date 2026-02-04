Emisarul special al Maiei Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice susține unirea cu România

Nicu Popescu, actual emisar special al președintei Republicii Moldova pentru afaceri europene și parteneriate strategice și fost șef al diplomației, susține că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui plebiscit.

Întrebat despre un eventual referendum privind unirea, în contextul declarațiilor recente ale liderului de la Chișinău, care a afirmat că îl va susține dacă va fi organizat un plebiscit în acest sens, Nicu Popescu a răspuns că va vota și el pentru unire.

,,În cazul unui referendum, ca persoană, evident aș vota pentru Unire. Am vorbit de zeci, poate sute de ori, despre unitatea de limbă, cultură și istorie dintre România și Republica Moldova. Am spus în repetate rânduri că singura modalitate de a asigura pacea și bunăstarea pe termen lung pentru cetățenii noștri este să fim ferm ancorați în spațiul libertății și democrației europene, care ne va permite să evităm riscurile foarte mari din geopolitica mondială”, a menționat Nicu Popescu într-un interviu pentru ,,RFI”.

Totodată, actualul emisar special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice și fostul ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, a subliniat că ,,contextul geopolitic actual, este mai important ca niciodată să consolidăm parteneriatele care mențin Republica Moldova în zona păcii, a libertății și a democrației. Evident, aceste parteneriate presupun o relație foarte strânsă cu România și cu Uniunea Europeană, relație care trebuie în continuare aprofundată”.

Afirmația liderei de la Chișinăyu

Unirea Republicii Moldova cu România este imposibilă în prezent, iar lidera de la Chișinău a dorit să transmită un mesaj la Bruxelles prin afirmația potrivit căreia își va da votul pentru unirea celor două state în cazul organizării unui referendum, potrivit experților consultați de „Adevărul”.

„Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”, a afirmat recent lidera de la Chișinău într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici cunoscuți.

Maia Sandu a fost întrebată cu privire la motivele votului, iar președinta Republicii Moldova a adus mai multe argumente, inclusiv faptul că țării sale îi este dificil să țină piept atacurilor Kremlinului.

„Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca țară suverană și, desigur, să țină piept Rusiei”, a adăugat Maia Sandu, subliniind că, în acest moment, nu există în țara sa o majoritate favorabilă unirii, dar există una ,,care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să rezistăm ca democrație”.

Reacția pro-rușilor

Afirmația Maiei Sandu a stârnit indignare în rândul unor partide pro-ruse din Parlamentul țării vecine, printre care se numără și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte al țării Igor Dodon. Socialiștii au cerut demisia președintei Maia Sandu și au solicitat structurilor judiciare să inițieze o anchetă privind o posibilă ,,trădare de patrie”. Instituția prezidențială nu a formulat un punct de vedere.

Ulterior, premierul Alexandru Munteanu a menționat că va vota pentru unirea țării sale cu România în cazul unui referendum, accentuând că este „o decizie personală”.