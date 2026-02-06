Șeful diplomației Lituaniei: ,,O Europă puternică nu este completă fără R. Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”

Aflat la Chișinău, ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kestutis Budrys, a afirmat că o Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii din Balcanii de Vest, subliniind că Chișinăul avansează rapid în procesul de reformă.

La Chișinău, șeful diplomației de la Vilnius a avut o întrevedere cu omologul său moldovean Mihai Popșoi, cei doi oficiali discutând despre ,,aprofundarea parteneriatului privind extinderea cooperării economice și sectoriale, sprijinul constant oferit de Lituania Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, inclusiv prin schimbul de experiență privind implementarea reformelor și a acquis-ului comunitar, precum și prin expertiza furnizată în domenii-cheie ale reformei”.

„Republica Moldova avansează rapid în procesul de reformă, iar Lituania este un susținător puternic al integrării sale europene. O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, a afirmat ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kestutis Budrys.

Partenerul Chișinăului

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a subliniat ,,importanța președinției lituaniene a Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 ianuarie 2027, pentru avansarea agendei de extindere a Uniunii Europene”.

„Lituania este un partener de încredere al Republicii Moldova și un susținător ferm al parcursului nostru european. Apreciem deschiderea cu care împărtășește experiența sa de integrare și contribuția la avansarea reformelor”, a adăugat Mihai Popșoi.

În Republica Moldova sunt 53 de companii cu capital lituanian, iar din 1 aprilie 2026, vor fi zboruri către Vilnius.

Discuții cu Maia Sandu

De asemenea, oficialul lituanian a fost primit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar ,,discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor bilaterale și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Lituania, membră a Uniunii Europene de peste 20 de ani, reprezintă un exemplu de consolidare democratică și dezvoltare economică. Totodată, este un partener de încredere și un promotor al integrării europene a țării noastre”, se arată într-un comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Ministrul afacerilor externe Kestutis Budrys a efectuat în data de 6 februair o vizită de lucru în țara vecină.



