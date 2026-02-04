search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pana de curent a provocat pierderi în Republica Moldova. Premierul avertizează asupra riscului unei noi crize energetice

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova a suferit pierderi în urma blackoutului de weekendul trecut, însă valoarea acestora nu a fost stabilită deocamdată. Totodată, el avertizează că țara s-ar putea confrunta din nou cu întreruperi ale furnizării energiei electrice.

Alexandru Munteanu afirmă că pana de curent a cauzat pierderi țării. FOTO: Facebook.com
Alexandru Munteanu afirmă că pana de curent a cauzat pierderi țării. FOTO: Facebook.com

„Blackoutul a avut loc, după cum știți, în timpul weekendului, când majoritatea întreprinderilor nu funcționau. Prin urmare, facem un calcul: pierderi au existat, însă acestea au fost foarte mici, datorită faptului că s-a reacționat foarte rapid, spre deosebire de blackoutul din Europa din noiembrie 2024, care a durat mai mult de 24 de ore în Spania, unde economia și rețeaua sunt mult mai dezvoltate. Noi, aici, ne aflăm aproape de zona de război, de rețeaua ucraineană, care este afectată zilnic de loviturile rusești”, a afirmat prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu.

Întrebat dacă există riscul unei noi crize energetice, având în vedere că sistemul energetic al Republicii Moldova este interconectat cu cel al Ucrainei, premierul Alexandru Munteanu a răspuns că „este posibil, însă există, așa cum am demonstrat deja, protocoale care vor fi activate în acel moment, iar impactul unor asemenea crize va fi limitat. Vă dați seama, chiar și noaptea trecută, Ucraina, în special regiunea Odesa, a fost din nou bombardată. Deocamdată, nu avem informații dacă a fost afectată rețeaua lor de electricitate, dar cu siguranță vor mai exista situații dificile”.

Chestionat referitor la durata vulnerabilității energetice, șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că, până la ,,introducerea în funcțiune a liniei de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, securitatea energetică a țării va fi la un nivel mult mai ridicat, iar atunci Republica Moldova își va putea asigura necesarul energetic și, totodată, va putea oferi sprijin Ucrainei prin furnizarea de resurse energetice”.

Mai multe ore fără energie electrică

În data de 31 ianuarie, Republica Moldova s-a confruntat cu o pană de curent la nivel național, aceasta fiind înregistrată pe fondul problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina cauzate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice, precum și a condițiilor meteo. Blackout-ul a avut loc între orele 10:00 și 16:00, iar 70% dintre consumatorii din țara vecină au fost afectați, conform datelor Ministerului moldovean al Energiei. Restabilirea alimentării cu energie electrică a avut loc treptat, inclusiv în capitală. 

Citește și: Republica Moldova, lovită de o pană de curent majoră. Capitala Chișinău și multe regiuni sunt în beznă

Mulțumiri aduse României și Ucrainei 

Iar ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit ulterior Bucureștiului și Kievului pentru suportul oferit în soluționarea situației. 

,,În municipiul Chișinău, reconectarea consumatorilor a fost realizată etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV, iar în prezent rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum. La momentul actual, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie. Incidentul de astăzi arată cât de importante sunt interconexiunile cu România la care lucrăm în prezent, Bălţi - Suceava, Straşeni - Gutinaş şi, desigur, Vulcăneşti - Chişinău. Mulțumim operatorilor de sistem din România şi Ucraina pentru intervenţii operative şi cooperare”, a subliniat Dorin Junghietu, ministrul Energiei.

Potrivit oficialilor moldoveni, Chișinăul și Bucureștiul s-au pregătit pentru acest scenariu, testând în perioada verii patru linii de interconectare suplimentare între România și Republica Moldova, iar cu ajutorul acestora, al energiei electrice de la București și al celei proprii, Republica Moldova a oferit curent electric pentru aproape jumătate dintre consumatori.

Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a subliniat că incidentul ,,arată, din nou, cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică”.

,,Astăzi, unii dintre noi am stat câteva ore în întuneric. Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani din cauza războiului brutal dus de Rusia împotriva Ucrainei. Regimul de la Kremlin distruge vieți și lovește infrastructura civilă, lăsând zi de zi oameni în frig și în întuneric. De aceea, să fim recunoscători și să prețuim mereu pacea și liniștea pe care le avem în casele noastre. Mulțumim tuturor celor care, în aceste zile sunt implicați și fac tot posibilul ca noi să avem lumină și căldură în case, celor care se asigură că drumurile rămân practicabile și celor care au grijă de siguranța și securitatea noastră. Vă mulțumim”, a notat oficialul pe pagina sa de Facebook.

În același timp, demnitarul a venit cu mai multe recomandări pentru moldoveni în asemena situații.

,,Să ne informăm din surse oficiale, instituțiile vor continua să vină cu actualizări de informații.

Să acționăm cu responsabilitate și calm.

Să economisim bateria telefonului, să-l folosim pentru urgențe.

Să circulăm cu prudență

Să avem grijă și să verificăm cum se simt cei mai vulnerabili”, a conchis Igor Grosu, care este și liderul puterii de la Chișinău.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?”
gandul.ro
image
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
mediafax.ro
image
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?”
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Un nou semn de circulație, instalat pe străzile din România. Indicatorul te poate scăpa de costuri suplimentare
playtech.ro
image
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Decizie privind războiul din Ucraina. Rusia negociază acum cu SUA ultimele detalii
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor
click.ro
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Viața devine mai ușoară pentru trei zodii, după 4 februarie 2026. Acești nativi iau decizii importante și scapă de probleme
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Mickey Rourke profimedia 0093967193 jpg
În anii ’80, era unul dintre cei mai sexy actori de la Hollywood. Azi, drogurile și alcoolul l-au transformat într-o epavă
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței