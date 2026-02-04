Pana de curent a provocat pierderi în Republica Moldova. Premierul avertizează asupra riscului unei noi crize energetice

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova a suferit pierderi în urma blackoutului de weekendul trecut, însă valoarea acestora nu a fost stabilită deocamdată. Totodată, el avertizează că țara s-ar putea confrunta din nou cu întreruperi ale furnizării energiei electrice.

„Blackoutul a avut loc, după cum știți, în timpul weekendului, când majoritatea întreprinderilor nu funcționau. Prin urmare, facem un calcul: pierderi au existat, însă acestea au fost foarte mici, datorită faptului că s-a reacționat foarte rapid, spre deosebire de blackoutul din Europa din noiembrie 2024, care a durat mai mult de 24 de ore în Spania, unde economia și rețeaua sunt mult mai dezvoltate. Noi, aici, ne aflăm aproape de zona de război, de rețeaua ucraineană, care este afectată zilnic de loviturile rusești”, a afirmat prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu.

Întrebat dacă există riscul unei noi crize energetice, având în vedere că sistemul energetic al Republicii Moldova este interconectat cu cel al Ucrainei, premierul Alexandru Munteanu a răspuns că „este posibil, însă există, așa cum am demonstrat deja, protocoale care vor fi activate în acel moment, iar impactul unor asemenea crize va fi limitat. Vă dați seama, chiar și noaptea trecută, Ucraina, în special regiunea Odesa, a fost din nou bombardată. Deocamdată, nu avem informații dacă a fost afectată rețeaua lor de electricitate, dar cu siguranță vor mai exista situații dificile”.

Chestionat referitor la durata vulnerabilității energetice, șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că, până la ,,introducerea în funcțiune a liniei de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, securitatea energetică a țării va fi la un nivel mult mai ridicat, iar atunci Republica Moldova își va putea asigura necesarul energetic și, totodată, va putea oferi sprijin Ucrainei prin furnizarea de resurse energetice”.

Mai multe ore fără energie electrică

În data de 31 ianuarie, Republica Moldova s-a confruntat cu o pană de curent la nivel național, aceasta fiind înregistrată pe fondul problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina cauzate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice, precum și a condițiilor meteo. Blackout-ul a avut loc între orele 10:00 și 16:00, iar 70% dintre consumatorii din țara vecină au fost afectați, conform datelor Ministerului moldovean al Energiei. Restabilirea alimentării cu energie electrică a avut loc treptat, inclusiv în capitală.

Mulțumiri aduse României și Ucrainei

Iar ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit ulterior Bucureștiului și Kievului pentru suportul oferit în soluționarea situației.

,,În municipiul Chișinău, reconectarea consumatorilor a fost realizată etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV, iar în prezent rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum. La momentul actual, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie. Incidentul de astăzi arată cât de importante sunt interconexiunile cu România la care lucrăm în prezent, Bălţi - Suceava, Straşeni - Gutinaş şi, desigur, Vulcăneşti - Chişinău. Mulțumim operatorilor de sistem din România şi Ucraina pentru intervenţii operative şi cooperare”, a subliniat Dorin Junghietu, ministrul Energiei.

Potrivit oficialilor moldoveni, Chișinăul și Bucureștiul s-au pregătit pentru acest scenariu, testând în perioada verii patru linii de interconectare suplimentare între România și Republica Moldova, iar cu ajutorul acestora, al energiei electrice de la București și al celei proprii, Republica Moldova a oferit curent electric pentru aproape jumătate dintre consumatori.

Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a subliniat că incidentul ,,arată, din nou, cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică”.

,,Astăzi, unii dintre noi am stat câteva ore în întuneric. Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani din cauza războiului brutal dus de Rusia împotriva Ucrainei. Regimul de la Kremlin distruge vieți și lovește infrastructura civilă, lăsând zi de zi oameni în frig și în întuneric. De aceea, să fim recunoscători și să prețuim mereu pacea și liniștea pe care le avem în casele noastre. Mulțumim tuturor celor care, în aceste zile sunt implicați și fac tot posibilul ca noi să avem lumină și căldură în case, celor care se asigură că drumurile rămân practicabile și celor care au grijă de siguranța și securitatea noastră. Vă mulțumim”, a notat oficialul pe pagina sa de Facebook.

În același timp, demnitarul a venit cu mai multe recomandări pentru moldoveni în asemena situații.

,,Să ne informăm din surse oficiale, instituțiile vor continua să vină cu actualizări de informații.

Să acționăm cu responsabilitate și calm.

Să economisim bateria telefonului, să-l folosim pentru urgențe.

Să circulăm cu prudență

Să avem grijă și să verificăm cum se simt cei mai vulnerabili”, a conchis Igor Grosu, care este și liderul puterii de la Chișinău.