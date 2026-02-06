Lapoviță și polei masiv în Republica Moldova. Premierul a cerut armatei să intervină în capitală

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a cerut armatei să intervină sâmbătă dimineață în Chișinău din cauza poleiului masiv care a făcut trotuarele și drumurile impracticabile pentru pietoni și automobile.

Premierul moldovean a subliniat că atât Chișinăul, cât și alte localități din Republica Moldova se confruntă cu lapoviță și polei.

,,Știu cât de greu este să ieși din casă și să te temi, la fiecare pas, că poți aluneca. Vreau să știți că suntem aproape și acționăm cu toată seriozitatea pe care o impune această situație”, a menționat Alexandru Munteanu.

Șeful Cabinetului de miniștri a afirmat că a solicitat ,,Armatei să intervină mâine, de la prima oră, pe teren, în Chișinău. Armata va sprijini degivrarea trotuarelor, iar Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va pune la dispoziție nisip și material antiderapant. În alte localități, vom interveni la solicitare și, în caz de necesitate, vom mobiliza și alte servicii publice. Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță”.

,,Suntem deja în coordonare strânsă cu carabinierii, echipele „Fulger” și „Scorpion”, IGSU și Poliția, astfel încât intervențiile să fie rapide și vizibile acolo unde este cea mai mare nevoie. Avem pregătite aproximativ 40 de tone de material antiderapant, care la ora 07:00 vor fi preluate pentru repartizare, iar lucrările vizează cu prioritate accesul către spitale, intrările la pasajele subterane, zonele din preajma bisericilor și alte locuri cu circulație intensă. Intervenim atât în Chișinău, cât și la Bălți, pentru a sprijini serviciile municipale în depășirea acestei situații dificile”, a adăugat șeful Guvernului.

Premierul Alexandru Munteanu a cerut moldovenilor să aibă grijă de ei, precum și de cei din jur.

,,Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru solidaritate și pentru grija față de comunitatea noastră”, a conchis demnitarul.

Solicitarea lui Ion Ceban

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat decizia după ce, cu puțin timp în urmă, edilul Chișinăului, Ion Ceban, a cerut sprijin pentru gestionarea situației pe fondul vremii complicate.

,,Cu toții locuim în Chișinău, iar în zilele de sâmbătă și duminică, când majoritatea cetățenilor sunt acasă, putem interveni masiv, după care, împreună cu autospecialele din Chișinău, să acordăm sprijin și pe drumurile naționale.Este o situație neobișnuită: de trei săptămâni persistă ploi, lapoviță și ninsori, iar diferențele de temperatură favorizează formarea ghețușului aproape imediat.Haideți să dăm dovadă, în primul rând, de maturitate umană; la cea politică, unii mai au de crescut”, a subliniat Ion Ceban.

Camioanele nu pot circula

În contextul condițiilor meteo dificile, responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au anunțat că circulația camioanelor este suspendată pe teritoriul țării vecine, restricția fiind valabilă până sâmbătă dimineața, la ora 06:00.

,,Măsura se aplică pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului”, au precizat reprezentanții IGP, reamintind șoferilor că:

,,Este strict interzisă deplasarea transportului de mare tonaj pe perioada suspendării.

Șoferilor, care nu au pornit încă la drum, li se recomandă să nu pornească pe timp de noapte și să rămână acasă până la reluarea circulației.

În cazul opririi în trafic, șoferii sunt rugați să staționeze pe zonele sigure, marcate pentru oprire, pentru a evita blocarea drumului.Poliția va informa conducătorii auto, aflați în trafic, despre reluarea circulației”, au detaliat polițiștii.

Prognozele meteorologilor

Republica Moldova se află sub cod galben de polei. Avertizarea emisă de meteorologi este valabilă până la 9 februarie.

,,Pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș”, au menționat angajații Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) din Republica Moldova.