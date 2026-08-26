 Premierul Republicii Moldova vrea măsuri similare celor din România pentru reducerea aparatului de stat: „Trebuie să mai strângem cureaua” | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul Republicii Moldova vrea măsuri similare celor din România pentru reducerea aparatului de stat: „Trebuie să mai strângem cureaua”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că este hotărât să ducă până la capăt reducerea aparatului de stat și a anunțat că Guvernul are deja un plan în acest sens. Măsurile vizează în primul rând agențiile de stat, unde numărul angajaților este considerabil mai mare decât în administrația publică centrală.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan Foto: X

„Avem deja un plan. Știți că am anunțat acest lucru chiar la prima ședință de Guvern. Am solicitat ca, până la 22 septembrie, să fie prezentat un plan de reducere a aparatului birocratic, în primul rând prin optimizarea, comasarea sau lichidarea unor agenții”, a declarat premierul, citat de Tribuna.

Tofan a precizat că în Cancelaria de Stat și ministere lucrează aproximativ 1.800 de persoane, în timp ce agențiile de stat au un număr mult mai mare de angajați.

„În administrația publică centrală, Cancelaria de Stat și ministerele, lucrează relativ puțini oameni: circa 1.800. Deci chiar nu sunt mulți. În schimb, avem foarte mulți angajați în tot felul de agenții, iar numărul acestora este foarte mare. Acolo trebuie să intervenim în primul rând”, a spus premierul.

El a dat ca exemple Moldsilva, Serviciul Antigrindină și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), susținând că în aceste structuri lucrează mii de persoane.

„Înțeleg că vom avea discuții dificile, dar avem 4.000 de angajați la Moldsilva, 900 la Serviciul Antigrindină și 1.000 la ANSA. Dacă luăm agenție cu agenție, vedem că sunt foarte mulți angajați. Aici trebuie să mai strângem cureaua”, a declarat Tofan.

Ce agenții ar urma să fie vizate

El a susținut că în unele dintre agenții trebuie redus numărul angajaților și analizată posibilitatea ca anumite activități să fie realizate cu ajutorul tehnologiei.

„În unele dintre aceste agenții trebuie să reducem numărul de angajați și să analizăm ce activități putem realiza cu ajutorul tehnologiei sau prin alte instrumente. Dacă vom continua așa, nu vom mai putea plăti salariile”, a mai spus premierul.

Tofan a afirmat că există și funcționari care ar putea fi transferați către sectorul privat, unde există o nevoie de angajați.

„Majoritatea funcționarilor fac o muncă bună, sunt oameni muncitori și le mulțumesc pentru ceea ce fac. Dar există și funcționari care, să spunem, nu ocupă neapărat cele mai importante posturi. Poate îi ajutăm să se transfere în sectorul privat, unde există o nevoie foarte mare de angajați”, a declarat acesta.

Premierul nu vrea amânarea reformelor

Vasile Tofan a precizat că termenele stabilite anterior pentru reformele Guvernului rămân în vigoare și că nu intenționează să amâne măsurile anunțate.

„Referitor la termenele stabilite anterior, toate rămân în vigoare. Tot ce le-am solicitat miniștrilor, cu termene precise, rămâne valabil. Nu vom întârzia nici măcar o zi. Insist asupra acestui lucru”, a spus premierul.

Premierul Republicii Moldova: Unirea cu România nu este un „plan B”. Prioritatea este aderarea la UE până în 2028

El a dat ca exemplu reforma fiscală, despre care susține că echipa sa a încercat să-l convingă să fie amânată pentru definitivarea unor aspecte.

„Echipa mea a încercat de câteva ori să mă convingă să amânăm prezentarea reformei fiscale, pentru a mai cizela anumite aspecte. Nu! Anunțăm în ziua pe care am promis și comunicăm în ziua pe care am planificat”, a afirmat Tofan.

Premierul a precizat că Guvernul are la dispoziție trei ani pentru realizarea reformelor, perioada de mandat fiind până în octombrie 2029.

„Guvernul are de lucrat până în octombrie 2029, iar în acești trei ani trebuie să schimbe țara”, a declarat Vasile Tofan.

„Dacă nu reușim să facem acest lucru, va fi o oportunitate uriașă ratată, pentru că nu știu care va fi situația după 2029. Ar putea exista o altă conjunctură în Parlament. Acum avem un singur partid la guvernare, iar oamenii știu cui să-i ceară socoteală. Avem trei ani pentru a ne face treaba și sper foarte mult să reușim”, a mai spus premierul.

Tofan a adăugat că este convins că există în continuare posibilități de reducere și eficientizare a aparatului de stat.

„Pot însă să le promit că voi pune întotdeauna degetul pe rană și le voi spune deschis: oameni buni, aceasta este situația. Avem bani sau nu avem? Avem un aparat de stat prea mare sau mai există rezerve de optimizare? Eu cred că mai există rezerve de optimizare”, a conchis premierul.

Măsuri similare și în România

În România, Guvernul a anunțat pentru 2026 măsuri de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat. Executivul și-a propus o reducere cu 10% a fondului de salarii din instituțiile publice, în cadrul reformei administrației.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, declara tot în ianuarie că este „firesc” ca și aparatul de stat să contribuie la reducerea deficitului bugetar. Potrivit informațiilor publicate anterior, economiile vizate prin pachetul de reformă a administrației erau estimate la 5,7 miliarde de lei anual, reducerile putând fi realizate inclusiv prin diminuarea personalului.

Măsurile de restructurare au început deja să producă reduceri de posturi în administrație. „Adevărul” relata în aprilie 2026 că, de la preluarea guvernării de către Cabinetul Bolojan, au fost eliminate peste 20.000 de posturi, însă datele de la începutul anului indicau și apariția a aproximativ 1.500 de funcții noi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Un bărbat a construit o insulă din 150.000 de sticle de plastic și a pierdut-o. Avea casă cu trei etaje și energie solară
stirileprotv.ro
image
Sanitas câștigă procesul „suspendării comunicatului de presă”. Curtea Supremă decide că proiectul legii salarizării rămâne blocat. Ce urmează
gandul.ro
image
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
mediafax.ro
image
Transferul care poate umple conturile la CSA Steaua: „Când vor intra banii o să fie liniște!”
fanatik.ro
image
Ultima formă a legii salarizării: sporuri pentru profesorii cu 30 de ani vechime și transferuri distincte pentru Sănătate
libertatea.ro
image
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu, decizie surprinzătoare la 70 de ani. A făcut chiar el anunțul
gsp.ro
image
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte deranjant”
digisport.ro
image
Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”
click.ro
image
Fiica unui fost deputat PSD a fost găsită moartă în judeţul Argeş. Aceasta avea 22 de ani
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea
observatornews.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
cancan.ro
image
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Cât de periculos poate fi un fragment de dronă găsit pe plajă. Unele dispozitive pot transporta explozibili
playtech.ro
image
Imagini incredibile cu Gigi Becali pe măgar la Muntele Athos! Patronul de la FCSB a făcut spectacol. Video
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
Neverosimil: au apărut imaginile cu Gigi Becali la Muntele Athos! 100.000 de vizualizări în 6 ore
digisport.ro
image
5 trucuri de grădinărit pe care să nu le mai folosești. Experții avertizează: pot face mai mult rău decât bine
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Tragedie URIAȘĂ în politică! S-A SINUCIS. A lăsat un mesaj de ADIO cutremurător
romaniatv.net
image
Bolojan le-a pus gând rău pensionarilor! Anunț privind pensiile după 2027
mediaflux.ro
image
Cine-a participat la „cina de adio” a lui Bîrligea: „O seară în care emoțiile ne-au cuprins pe toți”
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”
click.ro
image
Pensia Savetei Bogdan, după zeci de ani de carieră. Cât primește artista de la stat în august 2026
click.ro
image
Lovitură uriașă la PRO TV! Șeful postului pleacă după aproape 13 ani. Cine îi ia locul
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”
image
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”

OK! Magazine

image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori