Premierul Republicii Moldova: Unirea cu România nu este un „plan B”. Prioritatea este aderarea la UE până în 2028

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că unirea cu România nu poate fi privită ca o alternativă la integrarea europeană și nici încadrată într-un „plan B”, deoarece obiectivul principal al Guvernului de la Chișinău rămâne aderarea țării la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.

„Avem un plan A: aderarea la Uniunea Europeană”

Întrebat dacă reunificarea cu România ar putea reprezenta o soluție alternativă pentru Republica Moldova, Vasile Tofan a respins această idee și a precizat că Executivul pe care îl conduce este concentrat exclusiv asupra parcursului european.

„Întrebarea este prea importantă și de o rezonanță destul de mare, la care trebuie să răspundă cetățenii Republicii Moldova și ai României, ca să o putem cataloga în vreo categorie sau «plan B». Nici nu îmi este comod să vorbesc în asemenea termeni. Noi avem un «plan A» concret – să ducem această țară în Uniunea Europeană și să semnăm tratatul de aderare până în 2028. Acesta este planul nostru «A» și acum suntem focusați pe acesta”, a declarat premierul Republicii Moldova.

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, într-o emisiune la TV8, în contextul primei sale vizite oficiale la București, programată pentru joi, 30 iulie.

Vasile Tofan evită să își exprime opinia personală despre Unire

Solicitat să spună dacă susține personal unirea Republicii Moldova cu România, premierul a evitat un răspuns direct, afirmând că decizia aparține cetățenilor celor două state.

„Nu contează ce cred eu despre acest subiect. Important este ce crede poporul României și poporul Republicii Moldova. Cred că trebuie să-i ascultăm pe ei”, a spus Vasile Tofan.

Prima vizită oficială la București

Joi, 30 iulie, Vasile Tofan face prima sa vizită oficială în străinătate în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova.

În cadrul vizitei, acesta urmează să aibă întrevederi cu premierul României, Ilie Bolojan, și cu președintele Nicușor Dan.

Sondajele arată diferențe de opinie între România și Republica Moldova

Potrivit Moldova 1, sprijinul pentru reunificarea celor două state diferă semnificativ de la un mal la altul al Prutului.

În România, sondajele indică în mod constant un nivel de susținere de aproximativ 70% pentru unirea cu Republica Moldova, în timp ce în Republica Moldova aproximativ 40% dintre cetățeni susțin această idee.

Vasile Tofan a ajuns în fruntea Guvernului pe 21 iulie

Vasile Tofan a ajuns în fruntea Guvernului pe 21 iulie, când a fost învestit de Parlament cu votul a 53 de deputați, după plecarea lui Alexandru Munteanu, care și-a anunțat demisia pe 3 iulie, explicând că nu mai poate continua mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

Noul premier, în vârstă de 44 de ani, este om de afaceri și a fost desemnat pentru această funcție de președinta Maia Sandu.