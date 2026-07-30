 Premierul Republicii Moldova: Unirea cu România nu este un „plan B”. Prioritatea este aderarea la UE până în 2028 | adevarul.ro
search
Joi, 30 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Greva din Sănătate, analizată de Alexandru Rogobete la Interviurile Adevărul, de la ora 14:00

Premierul Republicii Moldova: Unirea cu România nu este un „plan B”. Prioritatea este aderarea la UE până în 2028

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că unirea cu România nu poate fi privită ca o alternativă la integrarea europeană și nici încadrată într-un „plan B”, deoarece obiectivul principal al Guvernului de la Chișinău rămâne aderarea țării la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.

Unirea cu România nu este un „plan B”, spune Vasile Tofan. FOTO: X
Unirea cu România nu este un „plan B”, spune Vasile Tofan. FOTO: X

„Avem un plan A: aderarea la Uniunea Europeană”

Întrebat dacă reunificarea cu România ar putea reprezenta o soluție alternativă pentru Republica Moldova, Vasile Tofan a respins această idee și a precizat că Executivul pe care îl conduce este concentrat exclusiv asupra parcursului european.

„Întrebarea este prea importantă și de o rezonanță destul de mare, la care trebuie să răspundă cetățenii Republicii Moldova și ai României, ca să o putem cataloga în vreo categorie sau «plan B». Nici nu îmi este comod să vorbesc în asemenea termeni. Noi avem un «plan A» concret – să ducem această țară în Uniunea Europeană și să semnăm tratatul de aderare până în 2028. Acesta este planul nostru «A» și acum suntem focusați pe acesta”, a declarat premierul Republicii Moldova.

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, într-o emisiune la TV8, în contextul primei sale vizite oficiale la București, programată pentru joi, 30 iulie.

Vasile Tofan evită să își exprime opinia personală despre Unire

Solicitat să spună dacă susține personal unirea Republicii Moldova cu România, premierul a evitat un răspuns direct, afirmând că decizia aparține cetățenilor celor două state.

„Nu contează ce cred eu despre acest subiect. Important este ce crede poporul României și poporul Republicii Moldova. Cred că trebuie să-i ascultăm pe ei”, a spus Vasile Tofan.

Prima vizită oficială la București

Joi, 30 iulie, Vasile Tofan face prima sa vizită oficială în străinătate în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova.

În cadrul vizitei, acesta urmează să aibă întrevederi cu premierul României, Ilie Bolojan, și cu președintele Nicușor Dan.

Sondajele arată diferențe de opinie între România și Republica Moldova

Potrivit Moldova 1, sprijinul pentru reunificarea celor două state diferă semnificativ de la un mal la altul al Prutului.

În România, sondajele indică în mod constant un nivel de susținere de aproximativ 70% pentru unirea cu Republica Moldova, în timp ce în Republica Moldova aproximativ 40% dintre cetățeni susțin această idee.

Vasile Tofan a ajuns în fruntea Guvernului pe 21 iulie

Vasile Tofan a ajuns în fruntea Guvernului pe 21 iulie, când a fost învestit de Parlament cu votul a 53 de deputați, după plecarea lui Alexandru Munteanu, care și-a anunțat demisia pe 3 iulie, explicând că nu mai poate continua mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

Noul premier, în vârstă de 44 de ani, este om de afaceri și a fost desemnat pentru această funcție de președinta Maia Sandu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Scandal la protestul oierilor. Fermierii au forțat gardurile de protecție, pentru a intra în sediul ANSVSA. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Întâmplări bizare din azilele lui Viorel Paşca, povestite chiar de el: bătrâna dispărută şi găsită moartă, bărbatul îngropat cu CNP-ul altuia şi sinuciderea din baie
libertatea.ro
image
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
digi24.ro
image
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
gsp.ro
image
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
digisport.ro
image
Românii se concentrează greu la muncă. Ce spun angajații din diferite domenii: „Eu unele zile lucrez și 2 ore doar”
click.ro
image
Tunelul secret din Belarus spre UE era aproape gata. Lituanienii au simțit vibrații sub picioare și au descoperit ce se întâmplă
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Descoperire neobișnuită în Dunăre, după ce a atins un minim istoric: rămășițe de mamut, găsite în Bulgaria
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
Poate asociația de proprietari să îți taie apa pentru datorii la întreţinere? Mulţi locatari nu ştiu legea
playtech.ro
image
Clubul a jucat în play-off, dar a fost retrogradat din birouri! Acuze dure la adresa FRF: „Motivul real este unul politic”
fanatik.ro
image
Americani vânează și distrug camerele care citesc numele de înmatriculare. Oamenii se tem de supravegherea în masă: „O amenințare clară la adresa siguranței publice”
ziare.com
image
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
digisport.ro
image
Alexandru Ciucu, revoltat după ce i s-a refuzat accesul în NIBIRU câinelui său: „Strângem semnături?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lăsata secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii
mediaflux.ro
image
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani. „Nu uitați, nu puteți urca pe scara succesului cu mâinile în buzunare”
click.ro
image
Patricia Vizitiu face dezvăluiri după Survivor. Cum se înțelege cu Marian Godină și în ce relații a rămas cu foștii colegi
click.ro
image
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un nou capitol al vieții începe pentru acești nativi
click.ro
Mary și Frederik la plajă foto Profimedia jpg
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce refuză Mircea Solcanu să se opereze pe creier: „Rămân și orb. Deja mă pregătesc”
image
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani. „Nu uitați, nu puteți urca pe scara succesului cu mâinile în buzunare”

OK! Magazine

image
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?