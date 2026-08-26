Ilie Bolojan a fost consultat înainte de numirea lui Claudiu Năsui ca ministru în Republica Moldova. Vasile Tofan: „Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător”

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că a discutat cu Ilie Bolojan despre candidatura lui Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Discuția ar fi avut loc în timpul vizitei lui Tofan la București, la sfârșitul lunii iulie.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Foto: X

Tofan a explicat că l-a întrebat pe premierul român despre Năsui, iar răspunsul primit l-a convins să meargă mai departe cu propunerea.

„Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie”, a declarat Vasile Tofan, într-o emisiune difuzată de Moldova 1, potrivit NewsMaker.

Premierul de la Chișinău spune că alegerea lui Năsui are legătură cu direcția economică pe care noul guvern vrea să o urmeze, în special reducerea cheltuielilor statului și a taxelor.

„Provocările pe care le avem noi țin foarte mult de un sector guvernamental destul de ponderat, unde trebuie să mai reducem costurile. Și în asta crede domnul Năsui”, a afirmat Tofan.

El a enumerat printre obiective „un stat mai mic, cheltuieli bugetare mai mici, taxe mai mici, companii de stat mai eficiente și mai puține”.

„Ne-am gândit că din moment ce avem aceste provocări, trebuie să punem la cârmă un om care crede anume în aceste lucruri”, a explicat premierul moldovean.

Tofan a invocat și experiența lui Claudiu Năsui, care a fost ministru al Economiei și parlamentar în România, considerând că aceasta ar putea contribui inclusiv la consolidarea relațiilor dintre cele două state.

„Cred că ne va ajuta inclusiv să fortificăm relația noastră cu România. Cred că este o decizie foarte bună”, a spus Vasile Tofan.

De ce a fost ales un politician din România

Premierul moldovean a fost întrebat și despre criticile potrivit cărora pentru funcția de ministru ar fi trebuit ales un cetățean al Republicii Moldova.

Tofan a susținut că autoritățile întâmpină dificultăți în recrutarea unor persoane dispuse să ocupe funcții importante în administrația publică.

„Ne vine foarte greu să găsim oameni, pentru că nu vor să lucreze la stat”, a declarat acesta.

Premierul a afirmat că, în opinia sa, persoanele care ocupă în prezent funcții importante în stat sunt motivate în principal de dorința de a contribui la dezvoltarea țării.

„Trebuie să fim în primul rând interesați în succesul economic al Moldovei și pe cei mai buni pe care îi găsim să îi aducem”, a mai spus Tofan.

El a adăugat că nu consideră necesar ca recrutarea pentru funcțiile publice să fie limitată strict la cetățeni moldoveni.

„Nu trebuie să fim excesiv de puritani în sensul că doar noi și nimeni mai mult”, a afirmat premierul.

Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova

Vasile Tofan a anunțat marți că actualul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. În locul său, pentru portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost propus Claudiu Năsui.

În aceeași zi, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care i-a fost acordată cetățenia Republicii Moldova lui Claudiu Năsui.

Năsui a anunțat că acceptă funcția și că va renunța, în acest context, la mandatul de deputat în Parlamentul României.

Propunerea a generat reacții diferite la Chișinău. În timp ce reprezentanții puterii au salutat experiența lui Năsui, mai mulți politicieni și comentatori au criticat numirea unui politician român într-o funcție importantă din Guvernul Republicii Moldova.