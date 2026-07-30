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Premierul Republicii Moldova, primit de Nicușor Dan și Ilie Bolojan

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Vasile Tofan, premierul Republicii Moldova, a fost primit joi, 30 iulie, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și, ulterior, de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Șeful Executivului de la Chișinău se află la București în prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului.

Vasile Tofan și Nicișor Dan. FOTO Facebook Nicușor Dan
Vasile Tofan și Nicișor Dan. FOTO Facebook Nicușor Dan

UPDATE 11.25 Declarații de presă susținute de prim-ministrul Ilie Bolojan și de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan:

Știrea inițială

La ora 11, șeful Guvernului de la Chișinău a fost primit de președintele Nicușor Dan, la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a reafirmat sprijinul constant și multidimensional pe care România îl acordă Republicii Moldova, atât în parcursul integrării europene, cât și în plan bilateral, la toate nivelurile, inclusiv în privința întăririi rezilienței și a securității. În acest context, un punct central al discuțiilor l-a reprezentat situația de securitate complexă din regiune, generată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de consecințele acestuia asupra statelor din vecinătate, a transmis Administrația Prezidențială.

Cei doi oficiali au discutat și despre stadiul proiectelor bilaterale și despre modalitățile de accelerare a acestora, în special în domeniile transporturilor și energiei, esențiale pentru o mai bună interconectare a celor două maluri ale Prutului.

În acest sens, Nicușor Dan și  Vasile Tofan au salutat semnarea recentă a Acordului pentru construirea noului pod de la Ungheni care va face parte din viitoarea conexiune cu autostrada A8, precum și a contractului pentru lucrările la tronsonul 4 al acesteia din urmă.

Președintele României a reiterat, în încheierea întrevederii, susținerea fermă a țării noastre pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a salutat deschiderea primelor clustere de negociere. La rândul său, Prim-ministrul Vasile Tofan a exprimat recunoștință pentru sprijinul constant și necondiționat oferit de România.

Întîlnirea de la Cotroceni. FOTO Facebook Nicușor Dan
Întîlnirea de la Cotroceni. FOTO Facebook Nicușor Dan

„M-am bucurat să îl primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu ocazia primei sale vizite externe de la preluarea mandatului.

Am reafirmat caracterul privilegiat al relației dintre România și Republica Moldova și angajamentul nostru de a continua dezvoltarea proiectelor comune, în special în domeniile economic, energie și transporturi. Aceste proiecte contribuie la consolidarea rezilienței și prosperității ambelor state și a întregii regiuni.

De asemenea, am reconfirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și am salutat deschiderea primelor clustere de negociere”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook

De la Cotroceni, prim-ministrului moldovean a mers la Palatul Victoria, unde, la ora 12.00, a fost primit premierul interimar al României, Ilie Bolojan.

Pe agenda de discuțiilor se află stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei,  menite să contribuie la asigurarea unei inteconectări sporite între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale.  

„Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspectele legate de situația de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și consecințele acestui război în plan securitar și economic.Prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va discuta aspectele concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru avansarea acestui proces”, a transmis Guvernul României.

Vasile Tofan, validat în funcția de premier. Parlamentul Republicii Moldova a învestit noul Guvern
Vasile Tofan a fost primit de Ilie Bolojan. FOTO captură video FB Gov.ro
Vasile Tofan a fost primit de Ilie Bolojan. FOTO captură video FB Gov.ro

România a fost prima destinație externă evocată de Vasile Tofan imediat după instalarea noului Cabinet de la Chișinău.

Acesta a subliniat atunci importanța parteneriatului strategic dintre cele două state și și-a exprimat dorința ca Bucureștiul să fie prima capitală vizitată în calitate de prim-ministru.

„Avem un parteneriat strategic cu România, eu mi-aș dori să fie România. Înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi. Dacă mă întrebați unde vreau să merg în prima vizită, e România și cred că cea de-a doua vizită importantă este la Bruxelles”, declara premierul moldovean în urmă cu o săptămână.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan
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Vasile Tofan a fost învestit în funcția de premier la 21 iulie, după ce Parlamentul Republicii Moldova i-a acordat votul de încredere cu sprijinul a 53 de deputați. El l-a succedat pe Alexandru Munteanu, care și-a anunțat demisia pe 3 iulie, motivând că nu mai poate continua mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

În vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan provine din mediul de afaceri și a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu.




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