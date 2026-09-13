Panoul „CEO Vasile Tofan” a încins spiritele în Republica Moldova. Mesaje dure pentru premierul de la Chișinău: „Țara asta nu e S.A. a dumitale”

Un panou cu mesajul „CEO Vasile Tofan. Republica Moldova S.A. The Board Meeting”, afișat la un eveniment cu antreprenori la care a participat premierul Vasile Tofan, a generat reacții dure în Republica Moldova.

Foto: FB Ion Curmei

Mulți au considerat sloganul „total neinspirat”, acuzând că prezentarea țării ca o societate pe acțiuni transmite „o mentalitate periculoasă”, potrivit News.ro.

Activistul Vitalie Sprînceană a comentat ironic că panoul sugerează că „businessul moldovean vede țara ca o afacere (societate pe acțiuni)”, iar premierul ca „director comercial al acestei entități”.

Deputatul Alexandru Verșinin a criticat ideea că Republica Moldova ar fi tratată ca un holding:

„Republica Moldova nu este o companie pe acțiuni… suveranitatea aparține poporului”.

Verșinin a subliniat că businessul poate fi „partenerul statului”, dar nu „board-ul statului”.

Și fostul premier Ion Chicu a reacționat tranșant:

„Țara asta nu e S.A. a dumitale. Coborâți, dom-le, cu picioarele pe pământ”.

Un alt fost premier, Ion Sturza, a încercat să tempereze criticile, spunând că nu este „niciun scandal”, ci doar „un exercițiu neinspirat de promovare”.

Fostul oficial a remarcat că astfel de abordări sunt promovate de figuri din Silicon Valley, precum Peter Thiel sau Elon Musk, dar a punctat că „o țară… este mult mai complexă” și că guvernarea trebuie să fie în interesul oamenilor, „nu al unui cerc restrâns de șmecheri numit ‘board’”.

Reacția Guvernului

Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al Guvernului Tofan a precizat că mesajul „nu are nicio legătură cu Guvernul sau cu intențiile acestuia”, fiind doar „încercarea unui grup de antreprenori de a fi creativ”.

Viceprimarul Victor Pruteanu a numit panoul „foarte nereușită metaforă”, criticând faptul că echipele de protocol nu au intervenit:

„Trebuiau să îl informeze, fie să schimbe imaginea, fie nici să nu vină la eveniment.”

Critici privind reputația organizatorilor

Valeriu Pașa, președintele WatchDog.md, a atras atenția asupra altui aspect, „lipsa totală a instituției reputației drept filtru”.

Pașa a afirmat că grupul de antreprenori are un „șleif urât mirositor”, menționând „evazioniști”, „spălători de bani” și persoane cu probleme de integritate. Pașa a întrebat retoric „ce naiba caută ei acolo?”, subliniind că premierul ar trebui să valideze „munca onestă”, nu să apară alături de persoane controversate.