Premierul Republicii Moldova povestește cum a încercat să vândă țigări în Olanda: „Eram student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro”

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a povestit vineri, la ceremonia dedicată celor 35 de ani de la fondarea Serviciului Vamal, o întâmplare din perioada în care era student în Olanda. Acesta a relatat că a încercat să vândă țigări cumpărate din Republica Moldova pe un site de anunțuri din Olanda, însă a fost rapid contactat de autoritățile vamale.

Vasile Tofan. Foto: X

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Şi ca fiecare student sărac, încerci să găseşti să faci nişte bani. (…) M-am uitat care e preţul ţigărilor la Rotterdam, preţul ţigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartuşe, le-am pus pe un site de anunţuri în Olanda”, a povestit premierul, citat de publicația NewsMaker.

După doar două zile, autoritățile vamale au venit la locuința sa pentru a afla mai multe detalii despre anunț. Tofan spune că funcționarii l-au întrebat dacă deține un depozit și i-au cerut să vadă subsolul casei.

„Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înțeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro și m-au lăsat să plec”, a relatat Tofan.

Lecția pe care spune că a învățat-o de la vameșii olandezi

Premierul Republicii Moldova susține că experiența i-a rămas în minte, în special datorită modului în care au acționat autoritățile.

„Mi-am spus: uite, totuşi, cât de exigent, dar şi respectuos poate să fie un serviciu public. Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înţeles că, mă rog, e un student care a călcat puţin pe alături”, a spus el.

Pornind de la această experiență, Tofan a explicat ce așteptări are de la serviciile de control ale statului. În opinia sa, autoritățile trebuie să își concentreze resursele asupra riscurilor majore și a cazurilor de abuz, în timp ce greșelile minore ar trebui tratate cu mai multă toleranță.

„Eu cred că asta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz – să intervii. Acolo unde sunt mici greșeli – să fii mai tolerant”, a afirmat premierul.