 Premierul Republicii Moldova povestește cum a încercat să vândă țigări în Olanda: „Eram student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro” | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul Republicii Moldova povestește cum a încercat să vândă țigări în Olanda: „Eram student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a povestit vineri, la ceremonia dedicată celor 35 de ani de la fondarea Serviciului Vamal, o întâmplare din perioada în care era student în Olanda. Acesta a relatat că a încercat să vândă țigări cumpărate din Republica Moldova pe un site de anunțuri din Olanda, însă a fost rapid contactat de autoritățile vamale.

Vasile Tofan.
Vasile Tofan. Foto: X

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Şi ca fiecare student sărac, încerci să găseşti să faci nişte bani. (…) M-am uitat care e preţul ţigărilor la Rotterdam, preţul ţigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartuşe, le-am pus pe un site de anunţuri în Olanda”, a povestit premierul, citat de publicația NewsMaker.

După doar două zile, autoritățile vamale au venit la locuința sa pentru a afla mai multe detalii despre anunț. Tofan spune că funcționarii l-au întrebat dacă deține un depozit și i-au cerut să vadă subsolul casei.

„Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înțeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro și m-au lăsat să plec”, a relatat Tofan.

Lecția pe care spune că a învățat-o de la vameșii olandezi

Premierul Republicii Moldova susține că experiența i-a rămas în minte, în special datorită modului în care au acționat autoritățile.

„Mi-am spus: uite, totuşi, cât de exigent, dar şi respectuos poate să fie un serviciu public. Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înţeles că, mă rog, e un student care a călcat puţin pe alături”, a spus el.

Pornind de la această experiență, Tofan a explicat ce așteptări are de la serviciile de control ale statului. În opinia sa, autoritățile trebuie să își concentreze resursele asupra riscurilor majore și a cazurilor de abuz, în timp ce greșelile minore ar trebui tratate cu mai multă toleranță.

„Eu cred că asta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz – să intervii. Acolo unde sunt mici greșeli – să fii mai tolerant”, a afirmat premierul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
digi24.ro
image
Un bărbat a pierdut 21.000 de euro după ce a acceptat un fals interviu de angajare. Cum au acționat hackerii
stirileprotv.ro
image
Un muncitor român a fost găsit mort într-o parcare din Germania. Trupul i-a fost abandonat, după ce o femeie l-ar fi „plimbat” 100 km cu mașina
gandul.ro
image
EXCLUSIV Petrotel–Lukoil, în fața unei schimbări majore: PLANUL de REORGANIZARE
mediafax.ro
image
Dean Zandbergen a fost convocat de Nuno Campos și poate debuta în Dinamo – FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primele explicații de la Bruxelles după ce CCR a validat „amendamentul Fritz”. Reacția oficială a Comisiei Europene
libertatea.ro
image
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea, parcurs uluitor la US Open! La un pas de sferturile de finală
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Apartament cu 3 camere în București, scos de ANAF la licitație pentru 22.800 de euro. Ce suprafață are
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
cancan.ro
image
Pensie de 1.456 de lei după 35 de ani lucrați. De ce ajung unii pensionari cu pensii atât de mici?
newsweek.ro
image
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
prosport.ro
image
400 de radare fixe schimbă regulile pe șoselele din România. Drumurile pe care vor fi montate camerele care te „văd” automat
playtech.ro
image
Brazilian de 20 de ani, transfer surpriză la Universitatea Craiova! A fost adus în Bănie de un fost jucător al campioanei României
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
A venit decizia instanței și Donald Trump a descris-o într-un singur cuvânt!
digisport.ro
image
Mesaj de amenințare cu bombă la Tribunalul Vaslui
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
FABULOS! Primele imagini ŞOC de la Insula Iubirii 2026. FOTO şi VIDEO
romaniatv.net
image
Rusia răspunde ironic României. O nouă amenințare de la Moscova
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Obiceiul alimentar care crește rapid riscul de demență. Ce trebuie să scoatem din regimul zilnic
click.ro
image
Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu nașa ei, Anamaria Prodan. Ce s-a schimbat după divorțul de Reghecampf
click.ro
image
Corina Caragea pleacă într-o vacanță de o lună! Prezentatoarea PRO TV pregătește „un fel de înconjurul lumii”: „Merg cu cine trebuie”
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bridget Fonda, de nerecunoscut la 62 de ani. Fosta actriță de la Hollywood a slăbit 45 de kilograme
image
Obiceiul alimentar care crește rapid riscul de demență. Ce trebuie să scoatem din regimul zilnic

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta