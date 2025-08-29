La Chișinău a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din data de 28 septembrie care va dura până pe 26 septembrie. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în ziua începerii campaniei, subliniind că acest scrutin pune în joc soarta țării.

Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a menționat că, în timpul campaniei electorale, partidele, blocurile electorale sau candidații independenți înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare desfășoară activități pentru a-i convinge pe alegători să le acorde votul, însă aceștia sunt supuși unor restricții.

,,Legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate”, au subliniat responsabilii CEC.

De asemenea, în această perioadă, este interzisă ,,organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, a personalului de creație și/sau artistic atât din țară, cât și de peste hotare, afișarea în timpul desfășurării acestora slogane sau alte mesaje și/sau distribuirea de materiale ce conțin simbolistica competitorului electoral sau alte elemente de identificare a acestuia, precum și participarea la aceste evenimente în scop de promovare politică. Concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termeni și condiții egale”.

Totodată, nu este permisă publicitatea politică, fiind permisă numai cea electorală.

,,În context, Comisia cheamă concurenții electorali să desfășoare o campanie electorală în strictă conformitate cu prevederile legislației electorale”, au conchis angajații autorității electorale.

Mesajul Maiei Sandu

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia începerii campaniei electorale.

,,Astăzi începe campania electorală. Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a menționat lidera de la Chișinău într-un mesaj video făcut public pe internet.

Până în prezent, CEC din Republica Moldova a înregistrat în calitate de candidați electorali: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul Democrația Acasă (PDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților din Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea Respect Moldova (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța Moldovenii, Partidul Liberal, Uniunea Creștin-Socială din Moldova, Partidul Nostru și Alianța pentru Unirea Românilor. De asemenea, pe listă au fost incluse blocurile electorale: Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Alternativa, precum și Unirea Națiunii. Totodată, candidații independenți Olesea Stamate, Andrei Năstase, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu.

Planul Kremlinului

Anterior, președintelele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.