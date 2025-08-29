Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Limbii Române

Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova, duminică, 31 august, pentru a celebra Ziua Limbii Române.

Președintele Nicușor Dan va fi primit de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat din Chișinău, duminică dimineață, de Ziua Limbii Române.

Șeful statului va participa ulterior la evenimentul „Marea Dictare Națională”, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Nicușor Dan va susține și o alocuțiune în deschiderea evenimentului.

Ulterior va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și va participa la un concert dedicat Zilei Limbii Române.

România a lipsit recent de la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, acolo unde liderii celor două mari puteri europene, Franța și Germania, au fost prezente, transmițând un mesaj de susținere.

Deplasarea președintelui Nicușor Dan era însă așteptată de Ziua Limbii Române, așa cum a procedat și fostul președinte Klaus Iohannis. Președintele României a vizitat Republica Moldova și a avut mai multe întâlniri cu Maia Sandu de la preluarea mandatului.

În cadrul ultimei sale vizite, Nicușor Dan a explicat că procesul de redobândire a cetățeniei române nu înregistrează progrese semnificative și a dat a asigurări că se va implica personal pentru a identifica blocajele.