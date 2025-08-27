Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a transmis un mesaj de Ziua Independenței, subliniind că poporul este cel care făurește drumul țării și că, dacă acesta alege corect, atunci și Republica Moldova este pe drumul cel bun.

,,Tu ai păstrat tradițiile Moldovei și ai adunat familiile acasă. Tu ai muncit onest. Ai avut grijă de pământ și ai pus pe masă roadă bună. Tu ai pus cărămidă peste cărămidă. Ai construit o școală. Ai făcut un drum. Tu ai fost la datorie și ai ajutat mii de oameni. Tu ai salvat o viață. Tu ai adus frumosul în viața noastră. Tu ai clădit o viață”, a spus Maia Sandu într-un mesaj video făcut public de Ziua Independenței.

,,Moldova este în siguranță”

În această zi, lidera de la Chișinău a reamintit moldovenilor că viitorul țării lor depind de ei.

„Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu te simți în siguranță, Moldova este în siguranță. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă.Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect. Moldova trăiește prin tine. Prin fiecare mână care muncește. Prin fiecare inimă care iubește. Noi făurim drumul Moldovei. La mulți ani, Moldova!”, a conchis președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

În data de 27 august, Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, liderii de la Chișinău au depus flori la monumentul ,,Maica Îndurerată”, aflat în cadrul Complexului Memorial ,,Eternitate”, precum și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală.

,,Independența ne unește prin dorința de a trăi într-o țară liberă, prin grija pe care o avem unii față de alții, prin responsabilitatea de a construi împreună un viitor în pace și bunăstare, dar și atunci când îi creștem pe copiii noștri cu dragoste de neam.Independența ne unește și prin respectul pentru cei care au sacrificat totul pentru libertatea noastră. Astăzi, la fel ca acum 34 de ani, avem de dus înainte lupta pentru o Moldovă suverană, sigură și prosperă – un stat în care trăim cu toții în pace. Să fim uniți, să păstrăm independența, dragi oameni ai Moldovei!La mulți ani, Republica Moldova!”, a afirmat premierul moldovean Dorin Recean.

,,Lupta noastră pentru independență ne-a unit acum 34 de ani și continuă să ne unească, în timpuri grele și în timpuri bune. Cred cu tărie că doar uniți, grămăjoară, cu iubirea de țară vom izbuti. Vom izbuti să construim o Moldovă cu adevărat independentă, prosperă, europeană. Avem totul pentru asta - oameni muncitori și iubitori de neam, dornici să-și făurească o țară liberă și plină de viață. Aici ne-am născut, aici vrem să muncim, aici vrem să trăim!”, a adăugat președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

Greii Europei la Chișinău

La sărbătoare vor participa și președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, care vor susține în seara zilei de miercuri alocuțiuni în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul Chișinăului, unde moldovenii se vor aduna pentru a marca Ziua Independenței.



