Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Evenimentele la care participă alături de Maia Sandu

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, duminică, 31 august, o vizită oficială în Republica Moldova, unde participă, alături de președinta Maia Sandu, la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române.

La ora 8.40, Nicuşor Dan este întâmpinat de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, potrivit unui anunț al Administraţiei Prezidenţiale din România.

De la ora 10.00, Nicuşor Dan și Maia Sandu vor participa la deschiderea evenimentului „Marea Dictare Naţională”.

Începând cu ora 11.15, preşedinţii celor două state vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni şi la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române găzduit de Casa de cultură din această localitate.

„Alocuțiunea Președintelui României din deschiderea evenimentului va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR”, precizează Administrația Prezidențială.

La 11.45 Nicușor Dan va participa, alături de Maia Sandu, la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

Este cea de-a treia vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi, potrivit Agerpres.