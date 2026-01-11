Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”

search
Publicat:

Tânărul moldovean a fost împușcat mortal în regiunea Veneția din Italia din cauza unui videoclip cu tentă sexuală care îl implica pe principalul suspect și o persoană transsexuală. Principalul suspect, un polițist italian, a declarat că se temea că videoclipul i-ar putea pune în pericol cariera.

Sergiu Țărnă avea 25 de ani. FOTO: Veneziatoday.it
Sergiu Țărnă avea 25 de ani. FOTO: Veneziatoday.it

Potrivit publicației ,,Corriere del Veneto” din Italia, conflictul dintre victima Sergiu Țărnă, un tânăr originar din Republica Moldova, și principalul suspect, un polițist italian, ar fi fost declanșat de existența unui videoclip cu tentă sexuală.

Declarații făcute instanței 

Conform declarațiilor suspectului în fața judecătorului din Italia, înregistrarea ar conține imagini intime în care acesta apare alături de o persoană transsexuală. Polițistul ar fi încercat să împiedice răspândirea videoclipului, temându-se că acesta i-ar putea afecta cariera și viața personală.

Ancheta arată că disputa dintre cei doi s-ar fi amplificat pe fondul acestui conflict. Autoritățile italiene continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele crimei și gradul de implicare al suspectului. Deocamdată, procurorii nu au confirmat oficial motivul crimei.

Împușcat la sfârșitul anului trecut

La sfârșitul anului trecut, tânărul de 25 de ani a fost găsit mort pe un câmp din provincia Veneția, iar suspectul a fugit din Italia imediat după crimă, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie. Acesta s-ar fi deplasat mai întâi la Tenerife, apoi la Madrid din Spania.

Anchetatorii au devenit suspicioși după ce bărbatul a lipsit mai multe zile de la serviciu. Suspectul s-a întors în Italia în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, fiind preluat de la aeroport de tatăl său. Inițial, acesta ar fi cerut să fie dus pe câmpurile unde fusese găsit mort tânărul moldovean, fiind împușcat și având o rană la tâmpla stânga. Ulterior, el s-a întors acasă, unde a fost reținut de carabinieri.

Crima a stârnit un val de reacții atât în Italia, cât și în Republica Moldova, iar ancheta este în desfășurare.

