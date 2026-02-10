Noua forță de drone a Rusiei, mai mare decât armata Marii Britanii

Noua ramură specializată în războiul cu drone înființată de Rusia depășește numeric întreaga armată a Marii Britanii, O evoluție ce stârnește îngrijorări privind ritmul de adaptare al armatelor occidentale la noile realități ale războiului, pe fondul conflictului din Ucraina, relatează presa britanică.

Potrivit datelor publicate de Institutul pentru Studierea Războiului (ISW), Forțele Sistemelor Fără Pilot, ramura specializată în drone a armatei ruse, numără în prezent circa 87.000 de militari, o cifră care depășește semnificativ efectivele armate ale Marii Britanii. Potrivit ultimelor statistici, din octombrie 2025, aceasta constă în circa 74.000 de militari activi. Efectivele au ajuns la cel mai scăzut nivel în 200 de ani, după o serie de reduceri bugetare, notează Daily Mail.

Rusia continuă să integreze accelerat forțe specializate de drone în armata sa, iar acestea au ajuns la cifre impresionante: șapte regimente, 25 de batalioane, o divizie și trei unități independente. În plus, numai în cadrul unității de elită Rubicon, armata rusă are circa 1.000 de militari, alături de alte sute de operatori specializați în cadrul Centrulului de Destinație Specială pentru Sisteme Fără Pilot Bars-Sarmat.

Un oficial britanic din domeniul apărării a catalogat aceste cifre ca fiind „cu adevărat îngrijorătoare”, potrivit The Sun.

Potrivit unor surse din domeniul apărării, unitățile abia încep să se doteze și să se antreneze cu drone.

De pildă, unele unități au folosit surse externe de finanțare pentru a se familiariza cu utilizarea militară a dronelor.

Fundația caritabilă a Regimentului de Parașutiști a alocat aproximativ 10.000 de lire sterline pentru achiziția de drone hobby de tip racing în scop de antrenament, de altfel, această unitate de elită este și prima care urmează să înființeze un pluton axat pe drone.

Ministrul britanic al Forțelor Armate, Al Carns, fost comandant de comando, a susținut solicitările privind programe de instruire extinse, inclusiv prin cursuri universitare dedicate.

Acesta a avertizat asupra necesității ca armata britanică să țină pasul cu noile modalități de a purta războiul, în contextul cursei tehnologice ce se duce între armatele rusă și ucraineană.

„În Ucraina, dronele provoacă mai multe victime decât artileria. Aceasta este realitatea războiului modern”, a apreciat oficialul britanic.

Ministerul britanic Apărării a anunțat investiții de aproximativ 4 miliarde de lire sterline pentru consolidarea capacității armatei britanice în domeniul dronelor.

Acesta a precizat că, până în prezent, 3.000 de militari au fost instruiți în operarea dronelor, urmând ca alți 6.000 să fie pregătiți în cursul anului viitor.