Video „Servesc Rusia”. Ucrainenii au lichidat un ofițer rus decorat personal de Vladimir Putin

Forțele Armate ale Ucrainei l-au eliminat pe comandantul batalionului ArBat, Aik Gasparian, fost mercenar al grupării Wagner, decorat personal de președintele rus Vladimir Putin.

La fel ca mii de alți deținuți, acesta a fost scos dintr-o colonie penitenciară pentru a participa la operațiuni militare, scrie Dialog.UA.

La 31 decembrie 2023, Gasparian a fost decorat personal de Vladimir Putin „pentru serviciu militar”. Ceremonia a fost transmisă de postul de televiziune de stat al Kremlinului, Rossiya-1, transformându-l astfel într-un „erou” al propagandei oficiale.

Sursa: X / VUGAR R. @viarravu

Batalionul ArBat, comandat de Gasparian, a fost creat de Armen Sarkisian, un lider al lumii interlope din Horlivka. În urmă cu un an, Armen Sarkisian a fost ucis într-un atentat cu bombă la un complex de lux din Moscova, un nou episod dintr-un lanț de reglări de conturi criminale care implică unități militare ruse.

Astfel, ArBat nu este o unitate militară normală, ci o structură născută la intersecția dintre mafie, mercenariat și războiul de stat, un mediu în care comandanții și fondatorii dispar unul după altul, notează presa ucraineană.