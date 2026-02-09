Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB, dezvăluie jurnalistul de investigatie Grozev

Serviciile secrete rusești au anunțat arestarea a doi cetățeni ai Federației Ruse, bănuiți că ar fi pus la cale tentativa de asasinat asupra generalului GRU Vladimir Aleksiev. Surpriza a venit când s-a aflat că unul dintre suspecți lucra chiar în cadrul FSB.

Incidentul a avut loc dimineața zilei de 6 februarie, în interiorul blocului în care locuia Alekseev, chiar pe casa scărilor, lângă lift. Atacatorul a părăsit locul faptei fără dificultăți, în timp ce vecinii au atras atenția că, inexplicabil, camerele de supraveghere din zonă nu au funcționat timp de o săptămână. O altă ipoteză vehiculată este că agresorul ar fi închiriat un apartament pe același etaj cu generalul pentru a se apropia de acesta.

Investigațiile publicate de Focus arată că Vladimir Aleksiev s-a născut în regiunea Vinnița, Ucraina. De-a lungul carierei sale, a devenit general-locotenent în cadrul GRU și a fost implicat în operațiuni cibernetice, otrăviri, contrabandă de arme, acțiuni legate de gruparea lui Prigojin, atacuri hibride ale Rusiei în 2014 și bombardamente cu rachete asupra civililor ucraineni din 2022 până în prezent.

Reamintim că Denis „Redis” Prokopenko, comandantul Primului Corp „Azov” al Gărzii Naționale, a povestit cum Alekseev a păcălit garnizoana din Mariupol la retragerea de pe „Azovstal”.

Analistul InformNapalm atrage atenția că, spre deosebire de precedentele asasinate de generali ruși, asupra lui Aleksiev s-a tras din apropiere. Acest fapt sugerează că atacul ar putea fi legat de conflicte interne, și nu de acțiuni ale serviciilor speciale ucrainene.

Anterior, și analistul militar Michael Clarke remarcase că modul în care a fost atacat general-locotenentul Aleksiev diferă radical de alte asasinate atribuite Ucrainei. Clarke sublinia legăturile strânse ale generalului cu structuri militare private, care au devenit instrumente-cheie în ofensiva rusă.

CIne este Viktor Vasin

Unul dintre suspecții arestați este Viktor Vasin, în vârstă de 67 de ani, potrivit jurnalistului de investigație Hristo Grozev, care a făcut anunțul pe X. Vasin a ocupat până în august 2025 funcția de „expert principal” la Centrul de Cercetare și Tehnologie „Atlas”, creat de FSB și integrat în conglomeratul militar-industrial „Rostec”.

Grozev a descoperit și un CV arhivat al lui Vasin, din 2014, în care acesta este descris drept „maestru al artei militare” și fost ofițer superior, comandant al unui regiment. În anii ’90, Vasin s-a orientat către afaceri private, păstrând însă legături strânse cu structurile de securitate ale Kremlinului.

Conform informațiilor publicațiilor „Noua Europă”, Victor Vasin, în vârstă de 66 de ani, s-a născut în regiunea Altai, dar locuia de mult timp în Moscova.

Are studii militare. În 1980 a absolvit Academia Militară de Comandă și Comunicații „S. M. Budionni” cu specializarea „inginer de exploatare a mijloacelor de comunicații prin satelit”, după care a urmat cursurile Centrului de pregătire a ofițerilor. Până în 1990, Vasin a servit în armata sovietică.

La începutul anilor '90, a părăsit armata și a lucrat în structuri comerciale. A lucrat în companii mici din Moscova ca șef de departament și director general adjunct. În 2021, Vasin a fost angajat al Institutului de Biologie Moleculară al Academiei Ruse de Științe.

În 2025, căuta activ un nou loc de muncă.

Vasine și-a publicat CV-ul pe mai multe site-uri. Conform informațiilor din CV, bărbatul a candidat pentru postul de șef al departamentului de securitate sau pentru un post administrativ în domeniul achizițiilor sau HR. În alt CV, el caută un post de profesor de educație pentru viață sau de șef al departamentului de apărare civilă și situații de urgență.

Vasin este menționat și în baza de date a susținătorilor FBC (Fondul pentru lupta împotriva corupției) al lui Aleksei Navalnîi.

Rusia acuză Ucraina că a recrutat un asasin cu ajutorul Poloniei pentru un asasinat de 25.000 de euro asupra numărului doi al GRU

Rusia acuză Ucraina că ar fi orchestrat o tentativă de asasinat împotriva unuia dintre cei mai importanți șefi ai spionajului militar rus, într-un episod care riscă să adâncească și mai mult ruptura dintre cele două state. Potrivit Kremlinului, un cetățean rus ar fi fost recrutat și instruit la Kiev pentru a-l elimina pe general-locotenentul Vladimir Alekseiev, adjunctul șefului GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

Citește și: Kremlinul acuză Kievul că urmărește blocarea negocierilor de pace prin tentativa de asasinat asupra unui general din GRU

Serviciul Federal de Securitate (FSB) susține că Liubomir Korba, în vârstă de 65 de ani, ar fi „recunoscut” că a fost antrenat de autoritățile ucrainene și că i s-ar fi promis suma de aproximativ 25.300 de euro pentru comiterea asasinatului. Generalul Alekseiev, în vârstă de 64 de ani, a fost împușcat pe 6 februarie într-o clădire rezidențială din Moscova, fiind lovit de mai multe gloanțe în spate.

Oficialii ruși afirmă că Alekseiev se află în afara pericolului după ce a fost transportat în stare critică la spital și că și-a recăpătat conștiința.

„Mărturisiri” filmate și acuzații grave

FSB a difuzat o înregistrare video în care Korba apare relatând că ar fi fost recrutat în august 2025 de un ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în regiunea Ternopil, cu sprijinul serviciilor de informații poloneze — o afirmație extrem de sensibilă, care nu a fost susținută de dovezi independente.

În declarația sa, Korba susține că a primit inițial 2.000 de dolari pe lună pentru misiuni de supraveghere, iar în decembrie ar fi primit ordinul de a-l elimina pe generalul Alekseiev, pentru care i s-ar fi promis 30.000 de dolari.

„După tentativa de asasinat, mi s-a spus să mă duc la aeroport și să urc într-un avion spre Dubai, unde aveam un alt bilet spre România. Din România, trebuia să călătoresc la Kiev,” a declarat acesta. ”La Kiev, urma să mă întâlnesc cu o echipă condusă de generalul [ucrainean] care îmi încredințase misiunea,” a mai spus acesta.

FSB afirmă că Korba ar fi intrat în Rusia prin Republica Moldova și Georgia și că ar fi ridicat un pistol cu amortizor dintr-un depozit de arme pregătit de presupuse rețele ucrainene din regiunea Moscovei.

Autoritățile ruse susțin că suspectul a fost reținut în Dubai cu ajutorul serviciilor de securitate din Emiratele Arabe Unite și extrădat ulterior în Rusia. Imagini difuzate de presa rusă îl arată fiind escortat de agenți FSB la revenirea în țară.

Îndoieli și contradicții

Un al doilea suspect, Viktor Vasin, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat la Moscova. Potrivit FSB, acesta i-ar fi oferit adăpost lui Korba și acces la clădirea unde a avut loc atacul. Moscova susține că Vasin ar fi fost simpatizant al opozantului Aleksei Navalnîi.

Totuși, investigații ale presei independente indică faptul că Vasin ar fi lucrat anterior pentru o companie care colabora chiar cu FSB, fapt care ridică semne de întrebare privind versiunea oficială a autorităților ruse și ipoteza unei operațiuni ucrainene.

Un al treilea suspect, o femeie de 54 de ani care locuia în clădirea respectivă, ar fi fugit în Ucraina, potrivit Moscovei.

FSB afirmă că ambii bărbați și-ar fi „recunoscut pe deplin vinovăția”, însă toate aceste declarații provin exclusiv din surse oficiale ruse și nu au fost confirmate independent.

Kievul respinge acuzațiile

Ucraina a respins ferm orice implicare în atac. Ministrul de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că Kievul nu are nicio legătură cu incidentul și a sugerat că ar putea fi vorba despre un conflict intern în interiorul structurilor de putere rusești.

Oficialii ucraineni au subliniat că Moscova nu a prezentat nicio probă verificabilă și au catalogat acuzațiile drept o tentativă de manipulare, menită să justifice escaladarea conflictului și să compromită eventuale discuții de pace.