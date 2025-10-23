O familie de moldoveni stabilită în Italia, găsită moartă în propria casă. Care sunt cauzele tragediei

Un bărbat, soția și fiica lor au fost găsiți fără suflare în locuința lor din nordul Italiei, iar autoritățile italiene iau în calcul că victimele au decedat din cauza unei scurgeri de gaze sau monoxid de carbon, conform presei din peninsulă.

Conform presei din Italia, descoperirea devastatoare a fost făcută în noaptea de miercuri spre joi, după ce angajatorul bărbatului a alertat autoritățile întrucât acesta nu se prezentase la serviciu încă de luni, 20 octombrie.

Animalul de companie, fără suflare

La fața locului s-au deplasat carabinieri și pompieri, care au pătruns în locuință și au găsit corpurile neînsuflețite ale bărbatului de 51 de ani, ale soției sale de 47 de ani și ale fiicei lor de 28 de ani. Fără viață a fost găsită și pisica familiei.

„Toți se aflau, potrivit primelor cercetări, în pat, fără semne de violență sau traume. A decedat și pisica de companie”, notează sursa citată.

Cercetările sunt în desfășurare, iar printre ipoteze se numără o posibilă scurgere de gaz sau de monoxid de carbon. Autoritățile italiene subliniază însă că așteaptă rezultatele expertizelor în curs.

Cei trei cetățeni moldoveni locuiau de aproximativ 20 de ani în Italia.