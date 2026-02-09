search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ultimele zile ale regimului Assad în Siria: obsesii sexuale, jocuri pe telefon și moartea amantei-spion

0
0
Publicat:

O investigație publicată de revista americană The Atlantic oferă o imagine detaliată a ultimelor zile ale lui Bashar al-Assad la conducerea Siriei, descriindu-l ca pe un lider izolat, arogant și rupt de realitate, care a promis victoria cu doar câteva ore înainte de colapsul regimului său, pentru ca apoi să fugă în secret cu ajutorul Rusiei.

Bashar al-Assad a fugit la Moscova împreună cu familia/FOTO:AFP
Bashar al-Assad a fugit la Moscova împreună cu familia/FOTO:AFP

Articolul, semnat de jurnalistul Robert Worth și bazat pe surse din Israel, Damasc și Hezbollah, susține că Luna al-Shibl, una dintre cele mai apropiate consiliere ale lui Assad, era de fapt și amanta sa. Potrivit relatării, aceasta ar fi aranjat inclusiv întâlniri sexuale ale președintelui cu alte femei, printre care și soțiile unor ofițeri de rang înalt din armata siriană.

Un lider care nu a crezut până în ultimul moment că va cădea

Potrivit surselor citate — foști oficiali de rang înalt ai regimului, persoane apropiate palatului prezidențial și un fost oficial din serviciile de securitate israeliene — Assad nu a crezut că regimul său se va prăbuși decât în ultimele ore, înainte ca rebelii conduși de Ahmad al-Sharaa să cucerească Damascul, la 7 decembrie 2024.

Chiar și atunci când forțele rebele se apropiau de capitală, Assad continua să-și asigure colaboratorii că victoria este aproape. La scurt timp după aceea, a fugit în toiul nopții la bordul unui avion rusesc, fără a-și informa majoritatea apropiaților.

Unii dintre cei mai loiali colaboratori au fost induși în eroare și au fost nevoiți să fugă haotic din țară, în timp ce rebelii trăgeau focuri de armă în aer pentru a celebra căderea regimului. Gestul lui Assad a fost descris de martori drept „atât de laș și șocant”, încât unii au refuzat inițial să creadă că este real, scrie ynetnews.com.

Izolare, aroganță și refuzul ultimelor oferte

Robert Worth afirmă că a discutat, pe parcursul unui an, cu zeci de persoane care au lucrat în palatul prezidențial. Aceștia l-au descris pe Assad drept un conducător distant, obsedat de sex și de jocuri video, care ar fi putut salva regimul dacă nu ar fi fost dominat de rigiditate și orgoliu.

Această atitudine s-ar fi reflectat și în refuzul său de a răspunde apelurilor unor miniștri de externe din regiune, care, în ultimele zile ale regimului, i-au propus posibile înțelegeri politice. „Nu a răspuns. Părea supărat la ideea că ar trebui să renunțe la președinție”, a declarat o sursă.

Jurnalistul leagă această încăpățânare de încrederea dobândită de Assad după ce a supraviețuit unor momente critice în primii ani ai războiului civil. Intervenția Rusiei în 2015, decisă de președintele Vladimir Putin, a schimbat cursul conflictului și i-a permis lui Assad să recâștige controlul asupra unei mari părți din țară.

Însă, notează Worth, această „victorie” a fost înșelătoare. Siria era devastată, economia aproape colapsată, sancțiunile occidentale sufocante, iar suveranitatea statului parțial cedată Rusiei și Iranului. Susținătorii regimului, epuizați de ani de război, așteptau beneficii concrete care nu au mai venit.

Citește și: Tentativă de asasinat asupra protejatului lui Putin, Bashar al-Assad, la Moscova: fostul lider sirian, spitalizat

Influența Hezbollah și o realitate distorsionată

Articolul îl descrie pe Assad ca fiind fascinat de liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, și tentat să creadă propaganda potrivit căreia „axa rezistenței” ar fi pe punctul de a obține o victorie decisivă împotriva Israelului. Această convingere l-ar fi făcut să creadă că nu trebuie să facă compromisuri politice.

Un fost oficial israelian a declarat că, în jurul anului 2019, Assad devenise „prea slab pentru a fi previzibil”. Regimul era „o cochilie goală”, iar Assad ar fi confundat toleranța regională față de el cu o formă de putere reală.

„Trăia într-o lume a fanteziei”, a spus un activist Hezbollah. „Credea că iranienii au nevoie de el, că rușii nu au alternativă. Se vedea rege.”

Luna al-Shibl: consilieră, amantă și posibil agent

Potrivit investigației, Assad își petrecea mare parte din timp jucând Candy Crush și alte jocuri pe telefon, în timp ce Siria se transforma într-un „narco-stat”, dependent de producția și traficul de Captagon, coordonat de fratele său, Maher al-Assad.

În acest cerc restrâns de figuri controversate se afla și Luna al-Shibl, fost jurnalist Al Jazeera și consilier media al președintelui. Sursele afirmă că aceasta nu doar îi era amantă, ci îi facilita și alte relații.

În iulie 2024, al-Shibl a fost găsită moartă în automobilul său, pe o autostradă de lângă Damasc. Presa de stat a vorbit despre un accident rutier, însă circumstanțele au ridicat semne de întrebare. Unele surse au sugerat că ar fi fost ucisă pentru că furniza informații Israelului. Alte surse, inclusiv din interiorul regimului, susțin că ordinul ar fi venit chiar de la Assad.

Un oficial israelian a afirmat că al-Shibl devenise, de fapt, o sursă pentru Rusia, oferind informații despre activitățile Iranului în Siria. Worth precizează că aceste afirmații sunt dificil de verificat.

Ultimele ore ale regimului

Colapsul final a început la sfârșitul lunii noiembrie 2024. În timp ce rebelii avansau spre Alep, Assad se afla la Moscova, unde fiul său își susținea teza de doctorat. Speranța că Rusia îl va salva s-a spulberat rapid: Vladimir Putin i-a transmis că Moscova nu va mai lupta în locul său.

Când Assad s-a întors la Damasc, Alepul căzuse deja. Pe 7 decembrie, telefonul său era închis, în timp ce diplomați regionali încercau disperat să îl contacteze.

În noaptea aceea, după ce a devenit clar că forțele loiale se prăbușiseră, o delegație rusă i-a prezentat dovezi că lupta s-a încheiat. La ora 2 dimineața, Assad a ordonat să i se împacheteze lucrurile și a părăsit reședința. Doar câțiva apropiați și fiul său l-au însoțit. Alții au fost lăsați în urmă.

Potrivit martorilor, chiar și atunci Assad nu și-a asumat responsabilitatea. „Nu eu v-am trădat, voi m-ați trădat”, ar fi spus el, înainte de a pleca.

Astăzi, Bashar al-Assad trăiește la Moscova, alături de familie. Noul guvern sirian, condus de Ahmad al-Sharaa, cere extrădarea sa, în timp ce Rusia își menține bazele militare strategice de pe coasta Siriei.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024. Crin Antonescu a fost trădat
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Suprafață mai mare decât în documente: Soluția legală pentru a intra în posesia terenului fără riscuri
playtech.ro
image
Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Cum a fost surprins ucraineanul pe Arena Națională. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Banii înapoi rapid de la stat. Ghidul complet pentru transferul sumelor în cont
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
William & Andrew, profimedia 1038532945 jpg
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal