Tudor Chirilă, revoltat de propunerea potrivit căreia actori să prezinte programul săptămânal de lucru: „Nu poţi să compari muzeografi cu actori”

Artistul Tudor Chirilă a criticat Ministerul Culturii după ce a fost propus ca actorii să prezinte programul săptămânal de lucru, să întocmească rapoarte individuale de activitate și să semneze foaia de prezență, în cadrul unui program pilot inspirat de o directivă a Curții de Conturi.

El afirmă că „nu poţi să compari muzeografi cu actori, instrumentişti cu bibliotecari, dansatori cu manageri culturali şi să aplici şabloane în care nu se potriveşte nimeni.”

„Sigur, pontajul a existat dintotdeauna conform Codului Muncii, dar de la un ministru al culturii aștepți reglementarea specificului profesiei de artist, nu înregimentarea în aberațiile legislative existente.

Un simplu exemplu este că de multe ori și dacă ar vrea un actor n-ar avea ce să caute le teatru doar ca să ponteze”, a transmis acesta pe Facebook.

Tudor Chirilă explică că într-un teatru, nu toți actorii joacă în fiecare producție și că unii pot avea mai puține roluri sau niciunul, dar tot primesc salarii mai mari pentru alte motive, cum ar fi titlul de doctor.

„Noi la Teatrul de Comedie avem trei săli, să zicem că se repetă simultan în toate trei (nu ar fi posibil pentru că Primăria nu ne dă bani pentru o asemenea abundență) și aceste trei producții au distribuții care nu acoperă întreg colectivul teatrului, ce fac ceilalți, vin la teatru să stea în cabine sau birouri?

Se desăvârșesc profesional așteptând cuminți următorul rol undeva pe un hol, de la 9 la 17? Dacă măsura asta vrea să demonstreze că unii (actori) muncesc mai mult și alții mai puțin e inutilă și lipsită de logică, știm deja asta.

Eu muncesc într-un teatru în care un coleg care nu a jucat nici 10% din cât am avut norocul să joc eu, câștigă mai bine ca mine pentru că are doctorat. De peste 15 ani se întâmplă asta. Cu ce va schimba situația dacă vine să ponteze în fiecare zi, dar nu va urca pe scenă pentru că regizorii aleg mereu altă distribuție?”, precizează acesta.

„Ministrul Culturii a demonstrat că nu știe prea multe nici despre legea drepturilor de autor”

Tudor Chirilă afirmă că adevărata problemă nu este salariul nemeritat al unor actori sau câștigarea unor concursuri de către cei care nu joacă de ani de zile, ci lipsa unei înțelegeri reale a profesiei actoricești.

El subliniază că frustrarea actorilor față de neînțelegerea meseriei lor de către Ministerul Culturii ar trebui să fie resimțită și de ministru însuși.

„Aberația asta pilot cu normarea nu e prima evidentă stupiditate. Ministrul Culturii a demonstrat că nu știe prea multe nici despre legea drepturilor de autor, nu cunoaște categoriile de drepturi și se bazează excesiv de mult pe consilieri sau diverși lucrători din Ministerul Culturii ale căror observații le ia ca pe litera unei noi legi pe care nu-și bate capul s-o înțeleagă”, spune Tudor Chirilă.

Acesta şi-a explrimat opinia şi în legătură cu organizarea concursurilor de manager la teatre.

„Nici la concursuri transparente nu se pricepe Demeter Andras. În şapte luni de la preluarea mandatului nu a putut să organizeze un concurs la Teatrul Naţional, ba mai mult, a reuşit să enerveze pe toată lumea, prin propunerea ca un candidat la postul de manager să fi activat minim zece ani într-o instituţie de stat.

Prin urmare nu contează proiectul de management, ci vechimea în sistem. Şi sună a dedicaţie un pic, nu-i aşa? Nu mă aştept ca ministrul Culturii să-şi dea demisia. Traseul lui prin instituţiile de cultură (TVR, Radioul public, Ministerul Culturii) vorbeşte de la sine. Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză".

Tudor Chirilă critică faptul că cultura română nu este o prioritate nici pentru guvern, nici pentru partidele care se declară suveraniste sau naționaliste.

El arată ipocrizia acestora, care nu protestează față de situații concrete, precum trecerea Ministerului Culturii la UDMR, lipsa unui manager la Teatrul Național sau politizarea administrării patrimoniului cultural, deși se declară protectori ai identității naționale.

„Deci, nu mă aștept să-și dea demisia Demeter András István. Nici nu mă aștept să i-o ceară Bolojan, că dacă Marinescu și Predoiu sunt în guvern Andrasz pare frecventabil.

Dar asta nu înseamnă că nu văd, după cât mandat a avut, că ministrul culturii nu e doar nepriceput, ci și lipsit de bune sau constructive intenții.

PS. La fel cum nu mă aștept ca Ciprian Ciucu să organizeze concurs în teatrele din București. Deși a promis. Cultura, am convenit, nu e o prioritate. Va deveni, când nu va mai fi deloc.”

Răspunsul ministrului Culturii

Ministrul Culturii, Demeter András, a răspuns că „din 2023 Curtea de Conturi a notificat Ministerul, până în 2025 au avut loc consultări pe problemă, iar anul acesta a fost alcătuit un grup de lucru din reprezentanţi desemnaţi/ voluntari din rândul breslelor, care a eleborat un document, o încercare de AUTO-reglementare: INSTRUCŢIUNILE - ca răspuns la solicitarea cu caracter IMPERATIV a Curţii de Conturi".

Potrivit ministrului, urmează o perioadă de 30 de zile de testare, doar în instituţiile subordonate Ministerului Culturii, „se vor analiza rezultatele şi, în funcţie de aceste rezultate, va fi luată o decizie.

„Sunt mai multe posibilităţi: fie se modifică/ îmbunătăţesc anumite aspecte şi instrucţiunile devin norme, fie se constată că sunt perfect aplicabile şi devin norme, fie se constată că nu funcţionează şi se renunţă la ele cu desăvârşire”.

El a dat şi „un exemplu «plastic»: este cam ca la repetiţii: o propunere teoretică genială nu puşcă pe scenă, sau o idee aparent neinspirată se dovedeşte, în mod neaşteptat, foarte utilă în practică. Da, pe fondul eşuării tuturor încercărilor de reglementare, a celor de sus în jos, am încercat din sens opus.”

„Prin această propunere de auto-reglementare a domeniului. Tocmai în considerarea situaţiilor descrise de tine în partea introductiv-onestă a postării tale. În rest: bucuros că îmi monitorizezi activitatea!”.