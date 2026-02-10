China rămâne în urma ambițiilor verzi: de ce energia solară nu poate înlocui cărbunele

În ciuda unei expansiuni spectaculoase a energiei regenerabile, China nu reușește să reducă dependența de cărbune, pe fondul unei creșteri rapide a consumului de electricitate, arată o analiză Bloomberg.

China construiește într-un ritm accelerat centrale solare și eoliene, dar rămâne cel mai mare consumator de cărbune din lume. Motivul principal este cererea tot mai mare de energie, care depășește capacitatea noilor surse regenerabile de a acoperi necesarul.

Potrivit estimărilor China Electricity Council, în 2026 vor fi puse în funcțiune peste 300 de gigawați de capacități regenerabile. În același timp, consumul de electricitate este prognozat să crească cu 5–6%. Deși cifrele par să indice un pas decisiv spre un viitor fără emisii, realitatea este mai complicată.

Noile panouri solare și turbine eoliene ar urma să genereze peste 400 de terawați-oră de energie curată – suficient pentru a alimenta țări întregi, precum Indonezia, Mexic sau Arabia Saudită. În urmă cu câțiva ani, o asemenea creștere ar fi acoperit integral majorarea consumului din China. Astăzi însă, cererea a explodat.

În 2024, China a consumat cu aproximativ o treime mai multă electricitate decât în 2019. Chiar și cu noile investiții masive în regenerabile, ar fi nevoie de circa 600 de terawați-oră suplimentari pentru a satisface cererea. Diferența este acoperită în mare parte de centralele pe cărbune, responsabile pentru aproape o șesime din emisiile globale de dioxid de carbon.

Alternativele există, dar nu sunt suficiente

Există și alte surse care pot reduce presiunea asupra sistemului. În acest an, opt reactoare nucleare urmează să fie conectate la rețea, adăugând aproximativ 64 de terawați-oră. Revenirea precipitațiilor în bazinul fluviului Yangtze ar putea contribui cu încă 100 de terawați-oră din hidroenergie. În plus, micile instalații solare, adesea ignorate în statistici, ar putea aduce alte 100 de terawați-oră.

Chiar și în cel mai optimist scenariu, menținerea producției de energie pe bază de cărbune la nivelul actual este o provocare. Pentru a atinge obiectivul anunțat de președintele Xi Jinping – neutralitate climatică până în 2060 – China ar trebui să reducă anual producția de energie din cărbune cu aproximativ 150 de terawați-oră. Anul trecut, reducerea a fost de doar 100 de terawați-oră, iar atingerea acestui prag devine tot mai dificilă pe fondul cererii în creștere.

Industria, principalul consumator de energie

Problema Chinei nu este lipsa energiei regenerabile, ci nivelul foarte ridicat al consumului. În statele dezvoltate din OECD, consumul de electricitate a crescut, din 1985 încoace, cu doar 1,5% pe an, chiar dacă veniturile s-au dublat. Pe măsură ce economiile se maturizează, ele se îndepărtează de industriile mari consumatoare de energie și se orientează spre servicii.

Dacă China ar urma același model – în condițiile în care deja consumă mai multă electricitate pe cap de locuitor decât Europa – capacitățile regenerabile planificate ar fi suficiente pentru a elimina complet cărbunele.

În prezent însă, cererea este alimentată în principal de industrii grele precum metalurgia, materialele de construcții și sectorul chimic. Doar aceste ramuri au generat anul trecut o creștere a consumului de aproximativ 50 de terawați-oră, aproape la fel de mult ca totalul adăugat de vehiculele electrice și centrele de date la un loc.

Politici care frânează tranziția verde

Expansiunea energiei verzi este afectată și de schimbări de reglementare. Datele China Electricity Council arată că noile capacități instalate în 2026 ar putea scădea cu circa 25% față de 2025, iar construcția de centrale solare cu aproape o treime. Motivul: reguli introduse anul trecut, care au crescut costurile energiei curate și au majorat subvențiile pentru combustibilii fosili.

Totuși, un semn de schimbare a apărut recent, când autoritățile au anunțat reguli care permit sistemelor de stocare a energiei să fie plătite pentru disponibilitate, similar centralelor pe cărbune – o măsură care ar putea sprijini tranziția.

Rețea modernă, utilizare ineficientă

China dispune deja de o rețea electrică avansată, dar o folosește ineficient. Dacă ar obține din energia solară și eoliană randamente similare cu cele din SUA, ar putea reduce producția din combustibili fosili cu o treime. Dacă ar genera creștere economică cu jumătate din energia necesară în Uniunea Europeană, reducerea ar fi de 50%. Combinate, aceste măsuri ar putea elimina complet combustibilii fosili din sistemul energetic.

China are premisele pentru un viitor verde, însă, deocamdată, nu este pregătită să le valorifice pe deplin.

Între timp, la nivel global, prima jumătate a anului 2025 a marcat un moment istoric: pentru prima dată, energia regenerabilă a produs mai multă electricitate decât cărbunele, devenind principala sursă de energie la nivel mondial, potrivit unui raport al centrului de analiză Ember, care descrie evoluția drept „un punct de cotitură în tranziția energetică globală”.