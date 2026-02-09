Horoscop marți, 10 februarie. Gemenii trebuie să filtreze informațiile, iar Capricornii să profite de instinct pentru a face investiții

Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 10 februarie.

Berbec

Iubire - Sunteți în lumina reflectoarelor și ceilalți nu au decât să vă urmeze.

Sănătate - Vreți să aflați exact cauza simptomelor care vă deranjează. Nu deveniți cicălitor cu cei care nu sunt specialiști.

Bani - Puteți fi copleșit de solicitările financiare ale prietenilor. Vedeți întâi interesul propriu.

Taur

Iubire - Avansarea în carieră vă ocupă timpul și mintea. Vă focusați să faceți impresie bună printre colegi.

Sănătate - Chiar dacă faceți ore suplimentare, nu înseamnă că trebuie sărite mesele.

Bani - Apar discuții despre bani în cadrul familiei. Fiecare are o părere personală despre bani.

Gemeni

Iubire - Cum vă face celălalt să vă simțiți e pe măsura timpului pe care îl dăruiți acum. Căutați trăiri la o intensitate maximă și nu vă mulțumiți ușor.

Sănătate - Puteți fi cu capul în nori, iar astfel, anumite ritualuri trebuie să le luați de la capăt.

Bani - Vă interesează orice e legat de socializare pe domeniul profesional, fie cu colegii, fie pe mediul online. Filtrați informațiile despre bani!

Rac

Iubire - Cereți feed-back de la prieteni legat de modul de comunicare. Ascultați cu adevărat. Puteți face schimbări.

Sănătate - Fiți activi, faceți mișcare în aer, în locuri care să vă dea ocazia să vă reconectați cu natura.

Bani - Ocupați-vă de propriile nevoi întâi, apoi cu banii rămași puteți să îi împrumutați sau să ajutați pe alții.

Leu

Iubire - Fiți mai responsabil și atent cu comunicarea. Cuvintele vă pot fi scoase din context și folosite ca armă contra.

Sănătate - Oferiți-vă o baie relaxantă, cu uleiuri esențiale. Indiferent că în jur se creează haos, stați doar cu propria persoana!

Bani - Lucrurile încetinesc, dar unde se închide o ușă e necesar să căutați o fereastră pentru a ieși la liman. Puneți întrebări.

Fecioară

Iubire - Vreți să experimentați, să vorbiți cu persoane cu simțul aventurii și care să țină pasul cu dorința voastră de libertate.

Sănătate - Faceți lucruri pentru cei dragi, ajutați-i cu ce puteți și starea de bine vă ridică dispoziția.

Bani - Luați pauze mai dese de la muncă, fie cea de acasă, fie dacă sunteți la job,pentru a căpăta o perspectivă detașată.

Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.