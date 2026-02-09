Horoscop marți, 10 februarie. Gemenii trebuie să filtreze informațiile, iar Capricornii să profite de instinct pentru a face investiții

Horoscop marți, 10 februarie. Gemenii trebuie să filtreze informațiile, iar Capricornii să profite de instinct pentru a face investiții0
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 10 februarie.
Berbec
Iubire - Sunteți în lumina reflectoarelor și ceilalți nu au decât să vă urmeze.
Sănătate - Vreți să aflați exact cauza simptomelor care vă deranjează. Nu deveniți cicălitor cu cei care nu sunt specialiști.
Bani - Puteți fi copleșit de solicitările financiare ale prietenilor. Vedeți întâi interesul propriu.
Taur
Iubire - Avansarea în carieră vă ocupă timpul și mintea. Vă focusați să faceți impresie bună printre colegi.
Sănătate - Chiar dacă faceți ore suplimentare, nu înseamnă că trebuie sărite mesele.
Bani - Apar discuții despre bani în cadrul familiei. Fiecare are o părere personală despre bani.
Gemeni
Iubire - Cum vă face celălalt să vă simțiți e pe măsura timpului pe care îl dăruiți acum. Căutați trăiri la o intensitate maximă și nu vă mulțumiți ușor.
Sănătate - Puteți fi cu capul în nori, iar astfel, anumite ritualuri trebuie să le luați de la capăt.
Bani - Vă interesează orice e legat de socializare pe domeniul profesional, fie cu colegii, fie pe mediul online. Filtrați informațiile despre bani!
Rac
Iubire - Cereți feed-back de la prieteni legat de modul de comunicare. Ascultați cu adevărat. Puteți face schimbări.
Sănătate - Fiți activi, faceți mișcare în aer, în locuri care să vă dea ocazia să vă reconectați cu natura.
Bani - Ocupați-vă de propriile nevoi întâi, apoi cu banii rămași puteți să îi împrumutați sau să ajutați pe alții.
Leu
Iubire - Fiți mai responsabil și atent cu comunicarea. Cuvintele vă pot fi scoase din context și folosite ca armă contra.
Sănătate - Oferiți-vă o baie relaxantă, cu uleiuri esențiale. Indiferent că în jur se creează haos, stați doar cu propria persoana!
Bani - Lucrurile încetinesc, dar unde se închide o ușă e necesar să căutați o fereastră pentru a ieși la liman. Puneți întrebări.
Fecioară
Iubire - Vreți să experimentați, să vorbiți cu persoane cu simțul aventurii și care să țină pasul cu dorința voastră de libertate.
Sănătate - Faceți lucruri pentru cei dragi, ajutați-i cu ce puteți și starea de bine vă ridică dispoziția.
Bani - Luați pauze mai dese de la muncă, fie cea de acasă, fie dacă sunteți la job,pentru a căpăta o perspectivă detașată.
Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.