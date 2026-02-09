search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză De ce nu va pleca PSD de la guvernare. Theodor Stolojan explică miza „reformelor până la capăt”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cu protestele liderilor locali în prag și tensiuni tot mai mari în coaliție, situația complicată a Cabinetului condus de Ilie Bolojan aduce aminte de momentele critice din guvernarea Boc. Cu toate acestea, social-democrații nu vor renunța la guvernare, explică fostul premier Theodor Stolojan, susținând că interesul PSD este să-l susțină pe Bolojan să ducă reformele până la capăt, deoarece planul de rotație prevede că partidul va prelua funcția de prim-ministru în 2027.

FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Între guvernarea Ilie Bolojan și guvernarea Emil Boc, amândoi premieri ai României forțați de împrejurări să impună reforme drastice în sectorul public, există asemănări, ambele momente fiind marcate de contextul urgent, în care a fost necesară refacerea echilibrului bugetar și cel financiar, precum și încrederea că România poate avea finanțe publice coerente și sănătoase. Însă motivele pentru care țara a ajuns să aibă nevoie de astfel de măsuri radicale sunt complet diferite, explică fostul premier Theodor Stolojan. 

„Guvernul Boc s-a izbit de o criză pe care trebuia să o rezolve, provocată în primul rând de niște cauze externe, criza financiară care a început în 2007-2008-2009 și a ajuns și în România, exact în perioada când a început guvernarea Boc. Sigur, cu problemele din România, dar cauza principală a venit din afară. Deci, Boc n-a avut încotro și a trebuit să rezolve. România intra într-o criză. La vremea respectivă, datoria externă pe termen scurt a României era mai mare decât rezervele în valută ale țării. A fost nevoie de acel împrumut extraordinar, de 90 de milioane de euro care să stabilizeze România, să dea siguranță creditorilor externi și de toate celelalte măsuri.

Acum, Bolojan se izbește de o altă problemă. Trebuie să rezolve o criză creată de politicienii din România, nu de altcineva. Asta e situația. Și sigur că deranjează acum, când, ca să rezolve această criză, trebuie să ia niște măsuri care să restabilească echilibrul bugetar, ceea ce înseamnă creștere de impozite, reducere de cheltuieli, cu atât mai mult, cu cât aceste fenomene se produc pe fondul unei scăderi de creștere economică în România”, explică acesta. 

Referindu-se la „limita de suportabilitate” invocată de lideri ai actualei coaliții de guvernare, care cer acum revenirea asupra unor decizii ale guvernului, fostul premier punctează: „Să ne uităm puțin la ce se întâmplă în Ucraina pentru a înțelege ce înseamnă limită de suportabilitate. Și atunci poate ne mai revenim și noi puțin”.

A pierdut Cabinetul Bolojan momentul reformelor? 

În privința reformelor care ar fi trebuit să schimbe din temelii sistemul public, Stolojan arată că „nu Bolojan a pierdut” momentul oportun, ci coaliția de guvernare: „Această coaliție știți foarte bine, unii lucreză într-un fel, alții lucreză în alt fel. Asta e situația. Deci nu Bolojan pierdut momentul. Dacă era după el, nu pierdea niciun timp. L-a pierdut coaliția de guvernare”. 

În scenariul actual, plecarea premierului Ilie Bolojan este exclusă cu un PSD care așteaptă rotativa guvernamentală din 2027, când va prelua postul de premier, este de părere Stolojan. 

„Interesul PSD-ului acum e ca Bolojan să ducă până la capăt reformele și să vină PSD-ul în martie sau în aprilie, când trebuie să vină, în 2027, cu economie stabilizată, fără alte dureri de cap. Să poată să înceapă și creșterea salariilor, și creșterea pensiilor, și tot ce știe el cel mai bine să facă, fără să aibă resurse. Din punctul meu de vedere, interesul PSD-ului ca Bolojan să-și ducă până la capăt mandatul și Bolojan se va ține de cuvânt”.

Revoltă fără precedent a liderilor locali

Guvernul Bolojan se confruntă cu o revoltă fără precedent în administrația locală. O grevă de avertisment va avea loc marţi, 10 februarie, în primăriile din peste 1.500 de comune din România. Nemulțumirile liderilor locali vin atât pe fondul reformei în administrația publică, cât și în contextul unei reforme în sănătate, care propune o nouă ierarhizare a spitalelor publice. Edilii i-au cerut săptămâna trecută premierului ca statutul de „spital strategic” să fie acordat pe baza performanței medicale, nu doar pe criterii administrative care favorizează reședințele de județ.

În urmă cu 14 ani, reforma în sănătate declanșa proteste care au dus la plecare definitivă a premierului Boc, prin demisie. Fostul premier mai trecuse printr-o plecare din vârful Executivului, însă provocată de o retragere a PSD de la guvernare. Social-democrații au demisionat atunci în bloc și au votat moțiunea de cenzură depusă împotriva primului Cabinet Boc, pe 13 octombrie 2009. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Toate calculele pentru calificarea în play-off, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular din SuperLiga. Cine are cel mai complicat program
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024. Crin Antonescu a fost trădat
antena3.ro
image
Sfatul analiştilor pentru Nicuşor Dan, după ce Trump l-a invitat la reuniunea Consiliului pentru Pace
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Grupa 2 de muncă. Cum se calculează în 2026 şi ce se ia în considerare
playtech.ro
image
Destinația de vacanță spectaculoasă aleasă de Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Prețurile nu sunt mici, dar românii adoră să vină aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Mihai Trăistariu VS Andreea Bălan, cum s-a terminat SCANDALUL!
romaniatv.net
image
Banii înapoi rapid de la stat. Ghidul complet pentru transferul sumelor în cont
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal