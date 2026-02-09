Analiză De ce nu va pleca PSD de la guvernare. Theodor Stolojan explică miza „reformelor până la capăt”

Cu protestele liderilor locali în prag și tensiuni tot mai mari în coaliție, situația complicată a Cabinetului condus de Ilie Bolojan aduce aminte de momentele critice din guvernarea Boc. Cu toate acestea, social-democrații nu vor renunța la guvernare, explică fostul premier Theodor Stolojan, susținând că interesul PSD este să-l susțină pe Bolojan să ducă reformele până la capăt, deoarece planul de rotație prevede că partidul va prelua funcția de prim-ministru în 2027.

Între guvernarea Ilie Bolojan și guvernarea Emil Boc, amândoi premieri ai României forțați de împrejurări să impună reforme drastice în sectorul public, există asemănări, ambele momente fiind marcate de contextul urgent, în care a fost necesară refacerea echilibrului bugetar și cel financiar, precum și încrederea că România poate avea finanțe publice coerente și sănătoase. Însă motivele pentru care țara a ajuns să aibă nevoie de astfel de măsuri radicale sunt complet diferite, explică fostul premier Theodor Stolojan.

„Guvernul Boc s-a izbit de o criză pe care trebuia să o rezolve, provocată în primul rând de niște cauze externe, criza financiară care a început în 2007-2008-2009 și a ajuns și în România, exact în perioada când a început guvernarea Boc. Sigur, cu problemele din România, dar cauza principală a venit din afară. Deci, Boc n-a avut încotro și a trebuit să rezolve. România intra într-o criză. La vremea respectivă, datoria externă pe termen scurt a României era mai mare decât rezervele în valută ale țării. A fost nevoie de acel împrumut extraordinar, de 90 de milioane de euro care să stabilizeze România, să dea siguranță creditorilor externi și de toate celelalte măsuri.

Acum, Bolojan se izbește de o altă problemă. Trebuie să rezolve o criză creată de politicienii din România, nu de altcineva. Asta e situația. Și sigur că deranjează acum, când, ca să rezolve această criză, trebuie să ia niște măsuri care să restabilească echilibrul bugetar, ceea ce înseamnă creștere de impozite, reducere de cheltuieli, cu atât mai mult, cu cât aceste fenomene se produc pe fondul unei scăderi de creștere economică în România”, explică acesta.

Referindu-se la „limita de suportabilitate” invocată de lideri ai actualei coaliții de guvernare, care cer acum revenirea asupra unor decizii ale guvernului, fostul premier punctează: „Să ne uităm puțin la ce se întâmplă în Ucraina pentru a înțelege ce înseamnă limită de suportabilitate. Și atunci poate ne mai revenim și noi puțin”.

A pierdut Cabinetul Bolojan momentul reformelor?

În privința reformelor care ar fi trebuit să schimbe din temelii sistemul public, Stolojan arată că „nu Bolojan a pierdut” momentul oportun, ci coaliția de guvernare: „Această coaliție știți foarte bine, unii lucreză într-un fel, alții lucreză în alt fel. Asta e situația. Deci nu Bolojan pierdut momentul. Dacă era după el, nu pierdea niciun timp. L-a pierdut coaliția de guvernare”.

În scenariul actual, plecarea premierului Ilie Bolojan este exclusă cu un PSD care așteaptă rotativa guvernamentală din 2027, când va prelua postul de premier, este de părere Stolojan.

„Interesul PSD-ului acum e ca Bolojan să ducă până la capăt reformele și să vină PSD-ul în martie sau în aprilie, când trebuie să vină, în 2027, cu economie stabilizată, fără alte dureri de cap. Să poată să înceapă și creșterea salariilor, și creșterea pensiilor, și tot ce știe el cel mai bine să facă, fără să aibă resurse. Din punctul meu de vedere, interesul PSD-ului ca Bolojan să-și ducă până la capăt mandatul și Bolojan se va ține de cuvânt”.

Revoltă fără precedent a liderilor locali

Guvernul Bolojan se confruntă cu o revoltă fără precedent în administrația locală. O grevă de avertisment va avea loc marţi, 10 februarie, în primăriile din peste 1.500 de comune din România. Nemulțumirile liderilor locali vin atât pe fondul reformei în administrația publică, cât și în contextul unei reforme în sănătate, care propune o nouă ierarhizare a spitalelor publice. Edilii i-au cerut săptămâna trecută premierului ca statutul de „spital strategic” să fie acordat pe baza performanței medicale, nu doar pe criterii administrative care favorizează reședințele de județ.

În urmă cu 14 ani, reforma în sănătate declanșa proteste care au dus la plecare definitivă a premierului Boc, prin demisie. Fostul premier mai trecuse printr-o plecare din vârful Executivului, însă provocată de o retragere a PSD de la guvernare. Social-democrații au demisionat atunci în bloc și au votat moțiunea de cenzură depusă împotriva primului Cabinet Boc, pe 13 octombrie 2009.