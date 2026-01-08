„A fost o execuție”: un polițist italian, suspectat de uciderea unui tânăr moldovean, lângă Veneția

Un tânăr din Republica Moldova de 25 de ani a fost ucis cu un glonț în tâmplă, la sfârșitul anului trecut, într-o localitate din apropierea Veneției. Ancheta carabinierilor a dus la arestarea unui agent al poliției locale, suspectat că ar fi autorul crimei.

Potrivit publicației italiene Corriere del Veneto, cetățeanul moldovean Sergiu Tarna, în vârstă de 25 de ani, a fost găsit mort pe 31 decembrie, pe un teren agricol din Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Potrivit anchetatorilor, tânărul a fost împușcat direct în tâmplă.

Carabinierii din Veneția au anunțat arestarea unui suspect în acest dosar. Conform publicațiilor italiene, persoana reținută este un agent al poliției locale din Veneția. Cazul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parchetul din Veneția.

Suspectul a fugit în Spania după crimă

Potrivit reconstituirii realizate de carabinieri sub coordonarea procurorului Christian Del Turco, suspectul, un bărbat de aproximativ 40 de ani, ar fi fugit din Italia imediat după crimă, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie. Acesta s-ar fi deplasat mai întâi la Tenerife, apoi la Madrid, după care s-a întors la Veneția.

Anchetatorii au devenit suspicioși după ce bărbatul a lipsit mai multe zile de la serviciu. Comandantul provincial al carabinierilor, Marco Aquilio, a declarat că suspectul s-a întors în Italia în noaptea de 5 spre 6 ianuarie și a fost preluat de la aeroport de tatăl său. Inițial, acesta ar fi cerut să fie dus pe câmpurile din zona Malcontenta di Mira, locul unde fusese găsit mort tânărul moldovean, după care s-a întors acasă. Acolo a fost reținut de carabinieri.

Arma crimei nu a fost încă găsită, iar anchetatorii nu au descoperit nici pistolul de serviciu al polițistului.

Procuror: „Tânărul nu a avut nicio șansă”

Procurorul adjunct al Veneției, Stefano Ancillotto, a declarat că modul în care a fost comisă crima indică o execuție. „Cu siguranță, prin modul de operare, a fost o execuție. Focul a fost tras de la mică distanță, iar bietul tânăr de 25 de ani nu a avut nicio șansă, a murit pe loc”, a spus acesta.

Anchetatorii și procurorii sunt convinși că la crimă „a participat cel puțin o altă persoană”, surprinsă în imagini video analizate în cadrul anchetei. Investigațiile continuă pentru identificarea și reținerea acesteia.