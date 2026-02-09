search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să trăiesc în SUA toată viața”

0
0
Publicat:

Martel Metellus, un influencer american cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare, a povestit despre mutarea în Oradea, după ce soția sa a fost deportată din SUA.

Martel Metellus și Antonia Silaghi/FOTO: Instagram/Martel Metellus
Martel Metellus și Antonia Silaghi/FOTO: Instagram/Martel Metellus

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Martel dezvăluie că s-a întâlnit cu Antonia Silaghi acum aproximativ doi ani. Mărturisește că nu cunoștea aproape nimic despre România înainte să o cunoască pe viitoarea lui soție.

„Am ajuns într-un punct în care ea urma să se mute la mine, în Utah, totul urma să fie bine. Nu plănuiam să trăiesc în SUA toată viața, însă nu luasem în calcul România înainte de ea. Tot ce am auzit (n.r. legat de România) sunt lucruri despre Andrew Tate și cam atât. Din păcate, asta a pus România pe hartă. (...) Sunt mai multe de văzut decât Andrew Tate. Aveți încredere, știu asta”

În vara lui 2024, cei doi trebuiau să meargă la o nuntă. După ce s-au întors din Puerto Rico spre SUA, iubita lui a fost oprită la controlul de securitate. Verificările au scos la iveală faptul că își depășise viza, iar autoritățile au decis trimiterea ei înapoi în România.

„Își depășise viza în acea perioadă cu poate câteva luni”, spune el, iar despre momentul despărțirii afirmă că a fost brusc. După cum a menționat anterior, întotdeauna a fost interesat de ideea de a se muta din SUA.

A luat rapid decizia de a pleca în România, pentru că lucra online și nu era legat de casă.

„Ne-am căsătorit virtual în 7 minute. Părinții ei au fost acolo la apel, sora ei”, povestește americanul. „Știam că ne vom căsători, dar nu atât de curând. Dar am făcut-o oricum”.

Martel Metellus spune că mutarea în România i-a demontat rapid prejudecățile auzite de la prietenii americani, care îl întrebau dacă are electricitate, internet sau magazine în apropiere.

Odată ajuns în Oradea, realitatea l-a surprins, mai ales nivelul de tehnologie, pe care îl consideră chiar peste unele experiențe avute în SUA, dând ca exemplu o sală de sport cu acces prin scanare facială.

„De fiecare dată când merg pe stradă, oamenii mă întreabă «Ești student aici?»”, afirmă el. „Este incredibil pentru ei că un american poate veni în România doar ca să locuiască aici”.

Nu îm ultimul rând, acesta transmite că viața în România i-a schimbat perspectiva asupra echilibrului dintre muncă și timpul liber, fiind impresionat de ritmul mai relaxat și de numeroasele sărbători, care îi dau senzația că există mereu un motiv de celebrat.

„Încearcă să înveți limba cât de bine poți. Apreciez faptul că românii încearcă să învețe engleza, dar trebuie să-mi fac și eu partea mea în a învăța româna”, a spus americanul.

Influencerul apreciază calitatea alimentelor din România, pe care le consideră superioare celor din SUA, deși crede că porțiile sunt prea mari, și promovează un stil de viață sănătos prin sport, alimentație echilibrată și recuperare.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
stirileprotv.ro
image
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
O firmă a familiei Bădălău ar fi fost vizată de un control ANAF Antifraudă. Suspiciuni de evaziune cu un prejudiciu enorm
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Lamantinii nu mai pot de frig și s-au retras în masă într-o zonă cu izvoare termale din Florida. Imagini tulburătoare filmate cu drona
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia în Germania: calcul detaliat pentru cei care au lucrat doar 5 ani
playtech.ro
image
Lovitură grea pentru FCSB. Cât va lipsi, de fapt, Ngezana din echipa lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cântăreața de muzică populară Mihaela Cojocaru s-a stins din viață la 52 de ani: „Nu cred așa ceva”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Saturn intră în Berbec pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților! Cele două zodii care se vor îndrăgosti iremediabil
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
William & Andrew, profimedia 1038532945 jpg
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal