Cine este polițistul italian suspectat de uciderea tânărului moldovean Sergiu Țârnă, lângă Veneția. „Pregătește-te, te voi vâna”

Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind suspectat de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia.

Un tânăr din Republica Moldova de 25 de ani a fost ucis cu un glonț în tâmplă, la sfârșitul anului trecut, într-o localitate din apropierea Veneției. Ancheta carabinierilor a dus la arestarea unui agent al poliției locale, suspectat că ar fi autorul crimei.

Este de vorba de Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, care cu cinci zile înainte de a apăsa pe trăgaci i-a trimis mesaje amenințătoare victimei, anticipând o răzbunare cruntă.

„Pregătește-te, te voi vâna”, a scris polițistul. În noaptea următoare, cei doi s-au confruntat în stradă, scrie Il Gazzettino.

Schimbul de acuzații a avut loc în prezența patroanei localului în care barmanul moldovean lucrase până la jumătatea lunii noiembrie, dar și a unui bărbat identificat de forțele de ordine drept furnizorul de cocaină al ambilor. Femeia a fost redusă la tăcere și îndepărtată, iar fostul ei angajat i-a cerut să nu se implice, mimând cu mâinile un gest de înjunghiere și spunându-i: „Vei plăti pentru tot”.

Martori audiați au vorbit despre o datorie de aproximativ 2.000 de euro, bani care ar fi acoperit achizițiile de droguri ale lui Sergiu Țârnă. Potrivit anchetatorilor, suma nu era datorată lui Salvagno, ci traficantului de droguri.

Suspectul a fugit în Spania după crimă

Potrivit reconstituirii realizate de carabinieri sub coordonarea procurorului Christian Del Turco, suspectul, respectiv polițistul de 40 de ani, ar fi fugit din Italia imediat după crimă, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie. Acesta s-ar fi deplasat mai întâi la Tenerife, apoi la Madrid, după care s-a întors la Veneția.

Anchetatorii au devenit suspicioși după ce bărbatul a lipsit mai multe zile de la serviciu. Comandantul provincial al carabinierilor, Marco Aquilio, a declarat că suspectul s-a întors în Italia în noaptea de 5 spre 6 ianuarie și a fost preluat de la aeroport de tatăl său. Inițial, acesta ar fi cerut să fie dus pe câmpurile din zona Malcontenta di Mira, locul unde fusese găsit mort tânărul moldovean, după care s-a întors acasă. Acolo a fost reținut de carabinieri.

Arma crimei nu a fost încă găsită, iar anchetatorii nu au descoperit nici pistolul de serviciu al polițistului.